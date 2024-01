Investigadores de la UOC crean una tecnología de localización alternativa al GPS para interiores

Adaptar la solución a cada necesidad

Un sistema que permita localizar objetos o hacer posicionamiento de activos en tiempo real podría ahorrar recursos, tiempo y dinero a industrias, hospitales e instituciones de cualquier tipo. El problema al que se enfrentan los investigadores es que la localización en interiores produce, en palabras de Marc Guerrero, «un efecto parecido al que tiene lugar en los laberintos de espejos: las múltiples reflexiones en los diferentes espejos de un mismo objeto hacen que la dirección de la que proviene la señal sea muy difícil de identificar».

Ante estas dificultades, los fabricantes y los proveedores de soluciones de posicionamiento se han centrado tradicionalmente en una única tecnología adaptada para cada entorno particular, por lo que es en la gran mayoría de casos «o muy difícil o muy caro adaptar esta solución en otros entornos», destaca Guerrero. En cambio, el sistema de Angular Technologies se caracteriza por una gran flexibilidad, ya que permite integrar diferentes tecnologías de varios fabricantes y proveedores gracias a un algoritmo de combinación de tecnologías heterogéneas desarrollado por el equipo de la UOC. «A este planteamiento lo llamamos confidence filtering: la idea no es únicamente agregar estadísticamente información que proviene de diferentes tecnologías, sino purgar en cada momento aquellas fuentes de información que no se están mostrando fiables», resalta el investigador.

Este algoritmo permite adaptar la solución de posicionamiento a cada situación y necesidad, ya que, según explica el investigador, «en ocasiones, un posicionamiento poco preciso puede ser aceptable, como por ejemplo saber si un paciente está en una determinada habitación de hospital u en otra, mientras que en otros casos necesitaremos mayor precisión, como por ejemplo encontrar una herramienta en un taller».

Además, puesto que la solución de Angular Technologies combina de manera transparente diferentes tecnologías, se pueden ofrecer soluciones que también se adapten al presupuesto de los posibles clientes. «Nuestro sistema nos permite encontrar el mejor balance de precisión y coste. Por ejemplo, podemos sectorizar el área de localización y utilizar en sectores menos importantes tecnologías menos precisas pero de bajo coste, y en sectores críticos, localizadores más precisos pero más caros», destaca Marc Guerrero.

Según los investigadores, otra de las ventajas de funcionar como un agregador de diferentes tecnologías es que el sistema se puede «ampliar fácilmente con tecnologías complementarias cuando se requiera, así que en el futuro se podrán ir incorporando nuevas tecnologías en función de requisitos específicos de nuestros clientes».