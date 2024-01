Investigadors de la UOC creen una tecnologia de localització alternativa al GPS per a interiors

Adaptar la solució a cada necessitat

Un sistema que permeti localitzar objectes o fer posicionament d'actius en temps real podria estalviar recursos, temps i diners a indústries, hospitals i institucions de qualsevol mena. El problema al qual s'enfronten els investigadors és que la localització en interiors produeix, en paraules de Guerrero, «un efecte semblant al que té lloc als laberints de miralls: els múltiples reflexos en els diferents miralls d'un mateix objecte fan que sigui molt difícil d'identificar d'on prové el senyal».

Davant d'aquestes dificultats, els fabricants i els proveïdors de solucions de posicionament s'han focalitzat tradicionalment en una única tecnologia adaptada per a cada entorn particular, per la qual cosa en la gran majoria de casos és «o molt difícil o molt car adaptar aquesta solució a altres entorns», destaca Guerrero. En canvi, el sistema d'Angular Technologies es caracteritza per una gran flexibilitat, ja que permet integrar diferents tecnologies de diversos fabricants i proveïdors gràcies a un algorisme de combinació de tecnologies heterogènies desenvolupat per l'equip de la UOC. «Aquest plantejament l'anomenem confidence filtering: la idea no és únicament agregar estadísticament informació que prové de diferents tecnologies, sinó purgar a cada moment les fonts d'informació que no s'estan mostrant fiables», ressalta l'investigador.

Aquest algorisme permet d'adaptar la solució de posicionament a cada situació i necessitat, ja que, segons explica l'investigador, «a vegades, un posicionament poc precís pot ser acceptable, com per exemple saber si un pacient és en una determinada habitació d'hospital o en una altra, mentre que en altres casos ens caldrà més precisió, com per exemple per trobar una eina en un taller».

A més, ja que la solució d'Angular Technologies combina de manera transparent diferents tecnologies, es poden oferir solucions que també s'adaptin al pressupost dels possibles clients. «El nostre sistema ens permet de trobar el millor balanç de precisió i cost. Per exemple, podem sectoritzar l'àrea de localització i fer servir en sectors menys importants tecnologies menys precises però de baix cost, i en sectors crítics, localitzadors més precisos però més cars», destaca Marc Guerrero.

Segons els investigadors, un altre dels avantatges de funcionar com un agregador de diferents tecnologies és que el sistema es pot «ampliar fàcilment amb tecnologies complementàries quan calgui, així que en el futur es podran anar incorporant noves tecnologies en funció de requisits específics dels nostres clients».