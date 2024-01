El futuro del mundo digital

Bria, que actualmente es la presidenta del Fondo Italiano de Innovación y consejera de la Nueva Bauhaus Europea, se ha referido a su etapa en la ciudad de Barcelona —ocupó el cargo de comisionada de Tecnología e Innovación Digital del Ayuntamiento entre los años 2016 y 2019— y ha mencionado dos proyectos de éxito que actualmente sirven como modelo de soberanía de datos en el contexto europeo.

Uno de ellos es la plataforma participativa Decidim Barcelona, conceptualizada por el Internet Interdisciplinary Institute (IN3). Se trata de una herramienta desarrollada localmente que hoy en día marca el camino y sirve como ejemplo de que tenemos que utilizar los datos con buenos propósitos y en favor de la sociedad para mejorar ciudades y hacerlas más verdes, combatir el cambio climático y virar hacia la movilidad sostenible, unos precios asequibles de vivienda y mejores democracias. También ha mencionado la plataforma Decode, que da el control a las personas y les ofrece la opción de mantener su información personal como privada o compartirla para el bien público.

Bria ha concluido su ponencia exponiendo la oportunidad a la que se enfrenta Europa para marcar un camino basado en "la gran democracia", que rehúya el control absoluto de nuestros datos por parte de las compañías tecnológicas, por un lado, o los grandes estados totalitarios, por el otro. "Europa tiene la oportunidad de demostrar como el humanismo digital europeo, con un toque innovador único, puede funcionar", ha asegurado. "Necesitamos un nuevo contrato social. En este contexto, la soberanía digital significa que debemos tener la posibilidad de marcar la dirección del progreso tecnológico y poner la tecnología y los datos al servicio de las personas, la sociedad y la transición ecológica. Esto requiere alianzas y un programa político que lo ponga en práctica".

UOC, formar para transformar

La sede elegida para el acto ha sido el auditorio de Can Jaumandreu, en el 22@, el complejo en el que la UOC concentrará toda su investigación y docencia y desde donde busca favorecer tanto la interdisciplinariedad como la creación, la conexión y la divulgación. El rector, Josep A. Planell, ha destacado en su discurso el papel que la universidad puede y debe ejercer en este contexto de transformación digital. Así, ha destacado como la UOC "acerca la formación superior de calidad, la ajusta a las necesidades de cada estudiante y la extiende a lo largo de su vida formativa, haciendo realidad el mantra europeo 'no one and no place behind' ('no dejar a ninguna persona ni a ningún lugar atrás')".

La lección inaugural también ha contado con la participación del presidente del Patronato de la FUOC, Pere Vallès, quien ha citado el antiguo lema de Jules Verne "mobilis in mobili" —'móvil en el elemento móvil' o, en lenguaje UOC, 'formar para transformar'— para definir la universidad. En este sentido, ha alabado la versatilidad de la investigación de las tecnologías digitales con la actividad humana, la adaptabilidad de la institución ante los retos, la ambición de iniciativas como el Barcelona Hub de Arte, Ciencia y Tecnología ( Hac Te ) y el elemento cualitativo que supone el hecho de que nueve de cada diez personas tituladas por la UOC tengan un trabajo de alta calificación.

La última intervención ha ido a cargo de la consejera de Investigación y Universidades, Gemma Geis, que se ha referido a la importancia de la recuperación de este departamento por parte de la Generalitat. "Pero, más que el cargo", ha dicho la consejera, debemos poner énfasis en "el encargo que tenemos como país de poner el conocimiento en el centro de las políticas públicas de recuperación económica y social". Para llevarlo a cabo, ha prometido una mejor financiación para la investigación, un ámbito que considera fundamental para el progreso de las sociedades.

Durante el acto también se ha presentado la videomemoria del curso 2020-2021, con la que se han repasado los hechos más relevantes del último curso, marcado por la celebración de los 25 años de la UOC, y el compromiso de esta universidad con la transformación digital de la educación y el impulso a la investigación y la innovación.