Un nou pacte verd digital europeu

Quina és la resposta europea a aquesta situació? Per a l'Europa d'avui, ser vista com una "superpotència reguladora" ja no és suficient, perquè, tot i que és molt important plantejar la necessitat de tenir regulacions, la Unió Europea també ha de continuar sent rellevant com a potència econòmica global mitjançant la innovació científica i tecnològica, fonamentada en els valors democràtics. En aquest sentit, Bria ha emfasitzat que "la regulació digital ha de sorgir dels pobles sobirans i els governs responsables, no la pot dictar una oligarquia tecnològica".

L'ambiciós projecte del nou pacte verd europeu es basa en una estratègia de creixement que busca descarbonitzar la nostra economia i esdevenir climàticament neutres l'any 2050. En aquest sentit, l'experta ha exposat que una de les transicions que s'estan duent a terme passa per la digitalització: "A Europa hi ha voluntats polítiques reguladores molt fortes, i penso que és probablement l'únic continent que està tirant endavant una nova constitució per als temps digitals". Bria ha destacat la importància que les noves regulacions europees tinguin la voluntat "de posar l'èmfasi en el benestar ciutadà, no només en la prosperitat dels consumidors".

Pel que fa als esforços europeus per tirar endavant un marc regulador molt més competitiu per a l'economia digital, l'experta ha parlat del projecte Gaia-X, que té l'objectiu de construir un sistema de núvol europeu i establir un estàndard de primera classe per a la seguretat, la sobirania i la interoperabilitat de les dades. "Aplicant aquest projecte es pot arribar a crear un fons europeu de dades que asseguri una economia de dades més justa, que augmenti la confiança dels usuaris i que mantingui els drets fonamentals dels ciutadans", ha assenyalat.