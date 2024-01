El boom de la cultura oriental

Es evidente que en los últimos años asistimos a una explosión de prácticas orientales en el mundo occidental: el yoga, la meditación, la atención plena (mindfulness), etc. Además, algunas doctrinas filosóficas, como el budismo, ganan cada vez más adeptos en nuestra sociedad. Sin embargo, la gran mayoría de las corrientes de la filosofía oriental son prácticamente ignoradas por Occidente y no se estudian en los centros de enseñanza.

Garcés considera necesario que haya más diálogo entre la cultura oriental y la occidental, y que ambas culturas se observen desde el mismo nivel: «Tenemos una mirada colonial que convierte al otro en un objeto de estudio, incluso de fascinación, pero no en un interlocutor de igual a igual. Esta estructura colonial del mundo global ha hecho que los países y las culturas no occidentales nos conozcan muy bien a nosotros y a nuestras lenguas, mientras que nosotros a ellos no. Por lo tanto, hoy en día, las personas no occidentales son las que viven realmente en un mundo plural, mientras que nosotros seguimos en nuestra pequeña provincia del pensamiento».

Con motivo del Día Mundial de la Filosofía, la filósofa y escritora, que también dirige el máster universitario de Filosofía para los Retos Contemporáneos y el grupo de investigación en filosofía MUSSOL, reflexiona sobre el papel de esta disciplina en nuestra sociedad: «La filosofía impregna las formas de vida de cada sociedad. La pregunta es hasta qué punto los debates filosóficos de nuestro tiempo pueden convertirse, también, en debates sociales». Según Garcés, «las principales problemáticas de la actualidad (identidades, límites de la sostenibilidad, crisis de la democracia o relación entre los humanos y otras especies) son profundamente filosóficas y, al mismo tiempo, urgentes».