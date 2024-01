El boom de la cultura oriental

És evident que els últims anys assistim a una explosió de pràctiques orientals al món occidental: el ioga, la meditació, l'atenció plena (mindfulness), etc. A més, algunes doctrines filosòfiques, com ara el budisme, guanyen cada vegada més adeptes en la nostra societat. Malgrat això, la gran majoria de corrents de la filosofia oriental són pràcticament ignorats per Occident i no s'estudien als centres d'ensenyament.

Garcés considera necessari que hi hagi més diàleg entre la cultura oriental i l'occidental, i que les dues cultures s'observin des del mateix nivell: «Tenim una mirada colonial que converteix l'altre en un objecte d'estudi, fins i tot de fascinació, però no en un interlocutor d'igual a igual. Aquesta estructura colonial del món global ha fet que els països i les cultures no occidentals ens coneguin molt bé a nosaltres i a les nostres llengües, mentre que nosaltres a ells no. Per tant, avui dia, les persones no occidentals són les que viuen realment en un món plural, mentre que nosaltres continuem a la nostra petita província del pensament.»

Amb motiu del Dia Mundial de la Filosofia, la filòsofa i escriptora, que també dirigeix el màster universitari de Filosofia per als Reptes Contemporanis i el grup de recerca en filosofia MUSSOL, reflexiona sobre el paper d'aquesta disciplina en la nostra societat: «La filosofia impregna les formes de vida de cada societat. La pregunta és fins a quin punt els debats filosòfics del nostre temps poden esdevenir, també, debats socials». Segons Garcés, «les principals problemàtiques de l'actualitat (identitats, límits de la sostenibilitat, crisi de la democràcia o relació entre els humans i altres espècies) són profundament filosòfiques i, alhora, urgents.»