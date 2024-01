División de tareas en los proyectos



El trabajo también investigó si normalmente los contribuidores del proyecto tienen una única tarea o hacen diversas y, por lo tanto, se superponen los diferentes roles. Los resultados muestran que hay usuarios que solo colaboran en el proyecto con actividades no técnicas, que complementarían el trabajo de las personas dedicadas a la programación y el desarrollo de código, las cuales, por el contrario, tendrían poca implicación en otras tareas.

Estos datos dan nuevas claves para diseñar estrategias de incorporación y gobernanza que faciliten la evolución de estos usuarios y una mejor colaboración entre los diferentes roles. "En la mayoría de los proyectos de código abierto, los esfuerzos para atraer e incorporar a nuevos colaboradores se dirigen claramente a los desarrolladores, pero así se pierde la oportunidad de atraer a otros tipos de perfiles que podrían ser más fáciles de incorporar y que también ayudan al avance y la sostenibilidad del proyecto a largo plazo", destacan los autores.

"De hecho, —continúan— los proyectos interesados en atraer a más contribuidores técnicos también tendrían que hacer un esfuerzo adicional para ayudar a algunos de los colaboradores no técnicos a participar en la parte de programación, puesto que esta no es una evolución natural".

Estudiar la evolución temporal de la comunidad



Esta investigación se enmarca en la línea de trabajo del SOM Research Lab centrada en la optimización y la promoción de la colaboración de los contribuidores en los sistemas de código abierto, que tiene diferentes ramificaciones. "Lo más relevante ahora mismo es considerar la dimensión temporal, es decir, cómo el estado de un proyecto y su comunidad evolucionan a lo largo del tiempo", destaca el investigador.

Otras vías de trabajo en esta área incluyen el estudio de los mecanismos para atraer a nuevos colaboradores a los proyectos de código abierto, explorar nuevas maneras de visualizar las contribuciones de los miembros de la comunidad o proponer soluciones para definir las normas (o modelos) de gobernanza de la comunidad.

Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 9, industria, innovación e infraestructura.

Cánovas Izquierdo, J. L., Cabot, J. On the analysis of non-coding roles in open source development. Empirical Software Engineering 27, 18 (2022). https://doi.org/10.1007/s10664-021-10061-x

