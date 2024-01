Divisió de tasques en els projectes



El treball també va investigar si normalment els contribuïdors del projecte tenen una única tasca o en fan diverses i, per tant, se superposen els diferents rols. Els resultats mostren que hi ha usuaris que només col·laboren en el projecte amb activitats no tècniques, que complementarien la feina de les persones dedicades a la programació i el desenvolupament de codi, les quals, per contra, tindrien poca implicació en altres tasques.

Aquestes dades donen noves claus per dissenyar estratègies d'incorporació i governança que facilitin l'evolució d'aquests usuaris i una millor col·laboració entre els diferents rols. "En la majoria de projectes de codi obert, els esforços per atraure i incorporar nous col·laboradors es dirigeixen clarament als desenvolupadors, però així es perd l'oportunitat d'atraure altres tipus de perfils que podrien ser més fàcils d'incorporar i que també ajuden a l'avenç i la sostenibilitat del projecte a llarg termini", destaquen els autors.

"De fet, —continuen— els projectes interessats a atraure més contribuïdors tècnics també haurien de fer un esforç addicional per ajudar alguns dels col·laboradors no tècnics a participar en la part de programació, ja que aquesta no és una evolució natural".

Aquesta recerca s'emmarca en la línia de treball del SOM Research Lab centrada en l'optimització i la promoció de la col·laboració dels contribuïdors en els sistemes de codi obert, que té diferents ramificacions. "El més rellevant ara mateix és considerar la dimensió temporal, és a dir, com l'estat d'un projecte i la seva comunitat evolucionen al llarg del temps", destaca l'investigador.

Altres vies de treball en aquesta àrea inclouen l'estudi dels mecanismes per atraure nous col·laboradors als projectes de codi obert, explorar noves maneres de visualitzar les contribucions dels membres de la comunitat o proposar solucions per definir les normes (o models) de governança de la comunitat.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 9, indústria, innovació i infraestructura.

