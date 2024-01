El CCCB y el MACBA reflexionan sobre los mundos posibles

El simposio ISEA2022 Barcelona invita a contribuir al creciente debate sobre nuestro mundo de "posibles", no solo explorando el futuro que debemos construir, sino también abriendo las puertas del pasado y el presente a través de cuatro subtemáticas. La primera, "Humanos y no humanos", analiza las relaciones con las máquinas o los animales; la segunda, "Naturalezas y mundos", indaga en el cambio climático y la habitabilidad del espacio exterior; la tercera, "Futuros y legados", reflexiona sobre el rol de la historia y el exceso de datos, y la última, "Educación y sociedad", plantea retos como la integración de las artes en el conocimiento científico-técnico.

La rama ISEA Conference, la más académica del simposio, incluye ponencias, mesas redondas, presentaciones institucionales, charlas de artistas, actuaciones, proyecciones y talleres que abordan las intersecciones entre arte, ciencia, tecnología y sociedad. Entre los participantes que compartirán sus últimas investigaciones, destacan nombres como los de Estelle Schorpp, Chris Muller, Karla Brunet, Julian Stadon o Rocio von Jungenfeld. Los contenidos que se presentarán han sido seleccionados por un comité formado por más de 200 expertos internacionales, que han evaluado las mil propuestas recibidas en la convocatoria pública.

La mayoría de estas actividades tendrán lugar en el CCCB , que del 10 al 16 de junio acogerá presentaciones de artículos, paneles, cribados (screenings), demos y pósteres, de forma presencial a lo largo de todas las jornadas y en formato virtual durante el último día del simposio. En estas sesiones se abordarán temáticas de actualidad, como la capacidad creativa de la inteligencia artificial, las posibilidades de las experiencias inmersivas, el imaginario de las biotecnologías en las artes, el potencial predictivo de las máquinas, las nuevas formas de encarar nuestro legado o los hitos de la comunicación con robots. Como complemento de esta programación, el equipamiento ofrecerá talleres y actuaciones abiertos a todo el público.