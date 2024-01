El Santa Mònica acull una exhibició d'arts electròniques amb artistes locals i internacionals

El simposi ISEA2022 Barcelona reuneix una esplèndida mostra dels nous mitjans electrònics i d'arts emergents, com ara instal·lacions immersives, obres interactives i en línia, animacions, actuacions o projeccions vinculades a les interseccions entre art, ciència i tecnologia. Les obres d'art seleccionades també responen al tema del simposi, els "possibles", i empenyen el públic a preguntar-se com ens relacionem amb els nostres cossos, amb els no humans o amb el planeta, entre altres temes.

L'exposició principal de l'ISEA 2022 tindrà lloc al centre d’arts Santa Mònica , a partir del 9 de juny i fins al 21 d'agost. Amb el títol "La irrupció", la mostra, a cura de Marta Gracia, Jara Rocha i Enric Puig Punyet, exhibirà més d'una vintena de peces resultants de la convocatòria. Inserides dins del context local i del centre, les obres dialogaran sobre les circumstàncies complexes que estem vivint planetàriament després de la gran interrupció que ha provocat la pandèmia. S'hi podran veure propostes d'artistes internacionals i locals de referència, com ara Robertina Šebjanič, Eric Berger, Joan Soler-Adillon o Andy Gracie. Seguint la nova metodologia del centre, que fomenta fórmules de participació horitzontal, els itineraris discursius aniran emergint amb participacions a diverses escales i amb la implicació de les comunitats d'artistes residents de l'Arts Santa Mònica mentre duri l'exposició.

Una cinquantena d'activitats acostaran les interseccions entre art, ciència i tecnologia a la ciutadania

Amb l'objectiu d'acostar les interseccions entre art, ciència i tecnologia a la ciutadania, ISEA2022 Barcelona i Hac Te han creat el programa ISEA Ciutat/Territori, que proposa més de cinquanta activitats arreu del territori català amb el suport de l' Ajuntament de Barcelona i el Departament de Cultura .

En concret, el programa consta d'exposicions, tallers, projectes a l'aire lliure, taules rodones, xerrades d'artistes i iniciatives escolars que s'articulen a través de quatre àmbits (l'artístic, el museístic i arxivístic, el científic i l'educatiu) i impliquen equipaments d'arts visuals, escoles de disseny, museus, centres d'art, fàbriques de creació o instituts de secundària.

Entre les primeres confirmacions d'activitats emmarcades en l'ISEA2022 destaca la col·laboració amb entitats de referència en el camp del disseny. Fins al 10 d'abril, l 'IED Barcelona organitza diverses sessions de Designing for the many, un laboratori interdisciplinari format per estudiants de màster amb l'objectiu d'investigar sobre la repercussió del disseny en la construcció de la societat. Del 2 de juny al 28 d'agost, la FAD , associació de professionals i empreses vinculades al disseny, presenta El millor disseny de l'any, una mostra per conèixer què ha passat en aquest camp durant el 2021. A més, el 17 de juny organitza el FAD Fòrum, una jornada de xerrades sobre intel·ligència artificial, arts i disseny. Així mateix, el 7 de juny, la Xarxa de Centres d'Ensenyament Superior de Disseny per a la Innovació Social i la Sostenibilitat ( EDIVI ) reflexionarà sobre el disseny centrat en les persones i el planeta com a clau per a un futur sostenible.

També s'hi sumen equipaments d'arts en viu, com la Sala Beckett , que presenta, juntament amb la UOC, el cicle d'espectacles i xerrades Màquina Persona , sobre intel·ligència artificial i creació, o el Mercat de les Flors , amb els espectacles de dansa i tecnologia Intel·ligències múltiples In_Exo Corpòries, de la companyia Konik Thtr (10 i 11 de juny), i Embodied Machine, de la companyia Instituto Stocos (11 i 12 de juny).

En aquest simposi, també hi tindran un pes destacat els espais de creació emergent de la ciutat, com La Capella , que acollirà una exposició en què s'establirà un diàleg entre obres d'artistes de Barcelona Producció (Anna Pascó, Ariadna Parreu i Mario Santamaría) i peces de creadors locals, com ara Josep Manuel Berenguer, Anna Carreras, Mónica Rikic, Roc Parés i Yolanda Uriz, provinents de la convocatòria de l'ISEA2022.

A més d'equipaments culturals, la programació integra espais de la ciutat com el Canòdrom , que el 16 de juny acollirà taules rodones amb experts internacionals en què s'abordaran temàtiques com les criptomonedes i les arts digitals o l'enfocament STEAM en l'educació superior. També durant les dates del simposi, del 10 al 16 de juny, el CosmoCaixa oferirà una compilació de tres projeccions al planetari, presentades en el marc del programa NEO , que uneix disciplines científiques i tecnològiques per acostar els grans reptes actuals a través de les pràctiques artístiques més innovadores. Concretament, aquestes projeccions aniran a càrrec de l'artista visual Alba G. Corral, l'estudi Onionlab i Daniel Cervenka, Signal Productions i Planetum (Planetari de Praga).

L'ISEA2022 s'estén al territori català

Però l'ISEA2022 no acaba a Barcelona. Amb l’impuls directe o a través del seu suport, la Direcció General d'Innovació i Cultura Digital del Departament de Cultura pretén estendre a tot el territori l’esdeveniment amb la voluntat de possibilitar l’accés a propostes d’art i cultura digital arreu del país.

En concret, una de les extensions principals al territori català serà Reus. Des del 26 de maig i fins a mitjan juliol i en col·laboració amb la New Art Foundation, Cal Massó acollirà una destacada exposició, comissariada per Roberta Bosco i Stefano Caldana, que reunirà les darreres obres d'art digital incorporades a la .BEEP {collection;} i mostrarà el resultat d'una de les beques de producció atorgades per l'ISEA2022 , Rain beats de Josecarlos Florez. Alhora, el centre acollirà tallers, visites guiades —tant per a la població local com per als assistents internacionals— i conferències d'artistes participants en el simposi. A aquest programa, cal sumar-hi el mapatge que es projectarà el 26 de maig a la façana d'una de les grans joies modernistes de Reus, la Casa Navàs , a càrrec d'Alba G. Corral.

Altres iniciatives per acostar el programa a la ciutadania s’organitzaran a diverses localitats catalanes. És el cas de Girona, on destaca el taller de deep fakes a càrrec d’Estampa al Centre d’Art Contemporani Bòlit el 18 de juny, que partirà de fotografies de cada participant per crear avatars amb capacitat de parla i expressivitat. Durant les pròximes setmanes es concretaran noves propostes també amb seu a equipaments de la Xarxa Pública de Centres i Espais d'Arts Visuals com Lo Pati (Amposta), La Panera (Lleida), El Mèdol (Tarragona) o el MAC (Mataró), i a altres centres del territori com el Konvent (Berga) o PLANTA (Balaguer).