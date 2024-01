Investigando para mejorar el ámbito académico

Para intentar medir la efectividad de este sistema, se diseñó un estudio con tres grupos de estudiantes, diferenciados por la cantidad de mensajes recibidos a partir de las identificaciones del sistema. Un primer grupo contaba con el apoyo completo. Otro solo recibía un mensaje, en el que se explicaba la predicción lanzada por el sistema tras la corrección de cada actividad de evaluación continua y en el que se reflejaban las opciones de superar la asignatura a partir del rendimiento y de otros datos del perfil del estudiante. El tercer grupo, en cambio, no recibía ningún mensaje.

En cuanto al rendimiento, los resultados sugieren que es mayor en el primer grupo, seguido del segundo. El peor rendimiento —y la mayor tasa de abandono— se muestra en el tercer grupo, el desatendido. "Los resultados deben tomarse con cautela", matiza Elena Rodríguez González. "Sugerimos que hay una correlación, pero no podemos afirmar en ningún caso que exista una relación de causalidad. También sabemos que hay un sesgo de autoselección, ya que los estudiantes de los grupos 1 y 2 participaron voluntariamente y suelen estar más motivados y tener un mayor rendimiento. Además, el estudio se realizó en el segundo semestre del curso 2019-2020, con restricciones por la pandemia, otro factor para complicar la interpretación de los resultados", señala la experta.

Tal y como afirma la investigadora, es necesario estudiar si estos resultados persisten o no en el tiempo y replicar el estudio en la misma asignatura y otras. "Especialmente en asignaturas de primer año, donde hay muchos estudiantes sin experiencia con la educación en línea", concreta. Por otro lado, los estudiantes mostraron una alta satisfacción con los mensajes recibidos, y los consideraron motivadores y útiles para mejorar su implicación en la asignatura.

Del prototipo a una escala real

Según señala la investigadora, la precisión del sistema de inteligencia artificial para la detección de estudiantes en riesgo de no superar la asignatura en la que se realizó el estudio va del 74 %, en la primera actividad de evaluación continua, al 94 %, en la última. Estas cifras son muy prometedoras. Sin embargo, el proceso de adopción generalizada todavía requiere de un proceso extenso.

"El sistema LIS está en fase de desarrollo y testeo. Hay que analizar la utilidad y las posibles adaptaciones del software para que pueda pasar a una fase de producción y pueda integrarse en aulas virtuales", explica Elena Rodríguez González. "La clave está también en la política de recogida de los datos históricos y actuales del estudiantado, de acuerdo con la legislación vigente de protección de datos personales", explica. La investigadora recalca que "el estudiantado siempre tiene que estar informado sobre qué datos se recogen y con qué propósito, y debe dar su consentimiento expreso firmado, con la posibilidad de revocarlo".

