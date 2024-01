Más herramientas para la personalización

"La fibromialgia no tiene una causa concreta conocida y tampoco una cura, pero una mejora psicológica repercute en la salud física", detalla Aguilera. Esto, en especial, es importante en una enfermedad que "todavía es cuestionada por algunos médicos y a la que en muchas ocasiones se da menos importancia por el hecho de que afecta mayoritariamente a mujeres", añade.

La terapia estándar de tipo cognitivo-conductual "está más interesada en la forma de modificar la conducta que en el porqué de esta", comenta Aguilera, mientras que la terapia de constructos personales tiene un foco especial "en cómo construyes tu mundo y a qué das significado. Pero no se trata tanto de enfrentarlas como de comprobar que las dos pueden ser útiles desde una posición diferente".

Algunos trabajos habían mostrado que la terapia de constructos personales podía ser eficaz en el tratamiento de la depresión, por ejemplo. Sin embargo, más allá de un pequeño estudio piloto, "es la primera vez que se estudia y se demuestra que este tipo de terapia puede ser de ayuda para pacientes con fibromialgia", explica Medina. Disponer de más recursos probados permite adecuarse a las preferencias de las pacientes. "Nos sirve para personalizar y adaptar mejor los tratamientos. Tenemos más herramientas para escuchar, aprender y proponer estrategias", concluye.

El estudio ha recibido financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España.

Esta investigación favorece el objetivo de desarrollo sostenible ( ODS ) 3, salud y bienestar .

Artículo de referencia:

Mari Aguilera, Clara Paz, Marta Salla, Victoria Compañ, Joan Carles Medina, Leticia Medeiros-Ferreira, Guillem Feixas. (2022). Cognitive-behavioral and personal construct therapies for depression in women with fibromyalgia: a randomized controlled trial. International Journal of Clinical and Health Psychology, 22(2). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2022.100296

