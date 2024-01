Més eines per a la personalització

"La fibromiàlgia no té una causa concreta coneguda i tampoc té cura, però una millora psicològica repercuteix en la salut física", detalla Aguilera. Això sobretot és important en una malaltia que "encara és qüestionada per alguns metges i a la qual moltes vegades es dona menys importància pel fet que afecta majoritàriament dones", afegeix.

La teràpia estàndard de tipus cognitivoconductual "està més interessada en la manera de modificar la conducta que en el perquè d'aquesta", comenta Aguilera, mentre que la teràpia de constructes personals se centra especialment "en com construeixes el teu món i a què dones significat. Però no es tracta tant d'enfrontar-les com de comprovar que les dues poden ser útils des d'una posició diferent".

Alguns treballs havien mostrat, per exemple, que la teràpia de constructes personals podia ser eficaç en el tractament de la depressió. Tanmateix, més enllà d'un petit estudi pilot, "és la primera vegada que s'estudia i es demostra que aquest tipus de teràpia pot ser d'ajuda per a pacients amb fibromiàlgia", explica Medina. Disposar de més recursos provats permet adequar-se a les preferències de les pacients. "Ens serveix per personalitzar i adaptar més bé els tractaments. Tenim més eines per escoltar, aprendre i proposar estratègies", conclou.

L'estudi ha rebut finançament del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya.

Aquesta recerca afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible ( ODS ) 3, salut i benestar .

Article de referència:

Mari Aguilera, Clara Paz, Marta Salla, Victoria Compañ, Joan Carles Medina, Leticia Medeiros-Ferreira, Guillem Feixas. (2022). Cognitive-behavioral and personal construct therapies for depression in women with fibromyalgia: a randomized controlled trial. International Journal of Clinical and Health Psychology, 22(2). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2022.100296

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 500 investigadors i investigadores i els 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearning Innovation Center (eLinC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC.