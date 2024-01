Imágenes estereotipadas de los destinos

Otro de los resultados principales que arroja este trabajo es que mucha de la imagen proyectada de esos destinos reproduce formas estereotipadas de turismo, lo que homogeneiza las ciudades, que en el centro suelen tener las mismas tiendas y establecimientos.

Asimismo, uno de los resultados que más ha sorprendido a los investigadores es que Airbnb no ha incluido en sus guías ni en sus descripciones ni una sola referencia directa sobre seguridad. Al contrario, especialmente durante la pandemia, la estrategia de la plataforma fue enfatizar la reputación de los barrios y recordar a los usuarios el universo de consumo al que pueden acceder.

Más que una denuncia, aseguran los autores de este trabajo, los resultados de la investigación deberían interpelar a los usuarios y a los anfitriones, pero también a las plataformas para que reflexionen sobre el papel que pueden llegar a desempeñar, como instigadores de la conciencia del turista. "Las plataformas podrían contribuir a hacer más consciente al viajero de los impactos que genera en el destino", apunta Garay.

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 11, ciudades y comunidades sostenibles.

