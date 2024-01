Imatges estereotipades de les destinacions

Un altre dels resultats principals que mostra aquest treball és que molta de la imatge projectada d'aquestes destinacions reprodueix formes estereotipades de turisme, la qual cosa homogeneïtza les ciutats, que al centre acostumen a tenir les mateixes botigues i establiments.

Així mateix, un dels resultats que ha sorprès més els investigadors és que Airbnb no ha inclòs en les guies ni en les descripcions ni una sola referència directa sobre seguretat. Al contrari, especialment durant la pandèmia, l'estratègia de la plataforma va ser emfatitzar la reputació dels barris i recordar als usuaris l'univers de consum al qual poden accedir.

Més que una denúncia, asseguren els autors d'aquest treball, els resultats de la recerca haurien d'interpel·lar els usuaris i els amfitrions, però també les plataformes sobre el paper que poden arribar a exercir com a instigadors de la consciència del turista. "Les plataformes podrien contribuir a fer més conscient el viatger dels impactes que origina a la destinació", apunta Garay.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 11, ciutats i comunitats sostenibles.

Article de referència

Garay-Tamajón, L. A., Morales-Pérez, S. (2022). 'Belong anywhere': Focusing on authenticity and the role of Airbnb in the projected destination image. International Journal of Tourism Research, 1– 16. https://doi.org/10.1002/jtr.2551

