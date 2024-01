Acciones para una alimentación más saludable y sostenible

El otro resultado de la investigación liderada por la UOC ha sido el informe publicado por la OMS sobre Dietas saludables y sostenibles: líneas de trabajo en la región europea de la OMS. El documento recoge una serie de líneas de acción para promover cambios en los sistemas alimentarios y en los patrones dietéticos. Entre las acciones que enumera el documento se encuentra la necesidad de que los concursos públicos para proveedores de comidas prioricen dietas saludables y sostenibles; que aumente la investigación sobre el valor nutricional y el impacto ambiental de los alimentos procesados basados en plantas (algunos tienen una gran cantidad de sales y azúcares); que se reformulen los alimentos procesados, con la disminución de las cantidades de grasa, azúcar y sal, etc.

Con cambios de este tipo, se podrá disminuir de forma significativa el impacto sobre el planeta, y mejorará la salud de la población. Si tenemos en cuenta que "el 22 % de las muertes en el mundo pueden atribuirse al elevado consumo de sal y al bajo consumo de cereales integrales y fruta, mantener el patrón de dieta mediterránea en nuestro contexto es crucial para la salud pública", apunta la investigadora.

La salud planetaria es un tema estratégico para la UOC, así como la investigación en nutrición y alimentación saludable y sostenible. La universidad acaba de recibir el premio de la Red Catalana de Universidades Saludables por un trabajo final de máster en promoción de la salud en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), realizado por un estudiante del máster universitario de Nutrición y Salud.

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3, de salud y bienestar, y 17, de alianzas para lograr los objetivos.

Artículo de referencia:

Bach-Faig, A., Wickramasinghe, K., Panadero, N. et al. Consensus-building around the conceptualisation and implementation of sustainable healthy diets: a foundation for policymakers. BMC Public Health 22, 1480 (2022). https://doi.org/10.1186/s12889-022-13756-y

