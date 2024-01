La salut del planeta i la salut humana estan profundament connectades; la nostra manera d'alimentar-nos té un impacte important tant en la nostra salut com en la del medi ambient. L'augment en les últimes dècades de les malalties no transmissibles, com ara el càncer o la diabetis —estretament relacionades amb la dieta—, i el fet que els sistemes alimentaris són responsables d'una tercera part dels gasos amb efecte d'hivernacle, ha motivat que diverses organitzacions internacionals treballin per canviar els patrons dietètics de la població cap a dietes més saludables i, al mateix temps, més sostenibles.

La professora i investigadora Anna Bach Faig, del grup FoodLab dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha estat liderant durant dos anys un projecte de recerca encarregat el 2019 per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). El projecte, anomenat "Dietary patterns for health and sustainability", té l'objectiu d'aconseguir un consens internacional entre experts i dissenyar accions per avançar cap a un sistema alimentari més sostenible i saludable en l'àmbit europeu. El focus de la recerca de Bach Faig a la UOC ha estat sempre la relació entre alimentació i salut, i els últims anys ha afegit la sostenibilitat a aquests conceptes. Per a la investigadora, "el que posem al plat importa molt. Per qüestions de salut, i també ambientals, no podem continuar amb el model actual de producció i de consum".

A partir d'una trobada celebrada a Copenhaguen amb experts internacionals en alimentació i sostenibilitat, la investigadora i el seu equip —del qual forma part el professor Sergi Fàbregues, dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i investigador del grup GenTIC de l'IN3 de la UOC, qui s'ha ocupat de la part metodològica— han publicat un article en obert a BMC Public Health que estableix una visió comuna sobre el que ha de ser una dieta saludable i sostenible.

L'estudi conclou que cal abordar la qüestió entre diferents agents, amb accions alineades, simultànies i coherents en diferents camps, com ara l'elaboració de guies estratègiques, canvis legislatius, etc. Un aspecte important és que cal actualitzar les guies d'alimentació saludable, ja que la majoria no tenen en compte la sostenibilitat: "Cal actualitzar les directrius existents, o crear-ne i implementar-ne de noves. Només un 20 % de les guies europees sobre dieta (food-base dietary guidelines) incorporen la sostenibilitat alimentària", explica la investigadora. Recentment, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha publicat un informe on inclou recomanacions dietètiques sostenibles i d'activitat física per a la població.