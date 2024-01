La vitamina D es una hormona esencial en diferentes procesos del cuerpo, principalmente en la absorción y el mantenimiento del calcio, que es fundamental para conservar fuertes los huesos, pero también tiene un rol en los procesos de inflamación, el sistema inmune, el crecimiento celular y el metabolismo. Aun así, ¿se le da la importancia necesaria? El estudio "Paradoxical suboptimal vitamin D levels in a Mediterranean area: a population-based study", liderado por Diana Díaz Rizzolo, profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) e investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS), concluye que no se analizan suficientemente los niveles de vitamina D de la población —una situación especialmente grave en la población de riesgo— y cuestiona la práctica habitual de no suplementar a la población, a pesar de que los niveles sean bajos. El estudio se ha publicado en abierto en la revista Scientific Reports, del grupo Nature.

Los investigadores analizaron una muestra de más de medio millón de adultos con técnicas de datos masivos, con el apoyo del eHealth Center de la UOC, utilizando información del programa PADRIS (Public Data Analysis for Health Research and Innovation Program), que pone a disposición de la comunidad científica datos del sistema catalán de salud debidamente anonimizados. Los individuos estudiados tenían más de dieciocho años y habían sido testados entre los años 2018 y 2021.