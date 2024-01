Menys del 10 % de la població, analitzada per vitamina D

Díaz Rizzolo, doctora en Biomedicina, explica que "la principal via d'obtenció de la vitamina D és la producció pròpia mitjançant l'exposició al sol. Paradoxalment, en països mediterranis com Espanya, els nivells de vitamina D de la població són més baixos que en països nòrdics com Finlàndia, el Regne Unit, Islàndia, Suècia o Irlanda, que porten a terme campanyes de suplementació de vitamina D a la seva població mitjançant la fortificació sistemàtica d'aliments de consum habitual". "Això, i altres factors com l'ús de protectors solars o el baix consum d'aliments rics en vitamina D als països mediterranis, fa que hi hagi uns nivells molt baixos de vitamina D en la població", afegeix.

Per calcular els nivells de vitamina D, els investigadors es van basar en els paràmetres establerts a les guies de la Societat d'Endocrinologia Clínica, que estableixen com a òptim un nivell superior als 30 ng/ml, com a insuficient un nivell entre 20 i 30 ng/ml, i com a deficient un nivell inferior a 20 ng/ml. L'estudi mostra que a menys del 10 % de la població se li havien analitzat els nivells de vitamina D i que la majoria d'aquestes persones eren dones de 45 anys o més. De fet, actualment no es recomana l'anàlisi de nivells de vitamina D a la població sense símptomes, llevat que pertanyin a un grup de risc (més grans de 70 anys, embarassades o persones institucionalitzades, amb fractures o amb problemes ossis).

De la població analitzada, el 80 % dels joves tenien nivells inferiors als desitjables, però la majoria no rebien suplementació; en canvi, sí que es prescrivia vitamina D al grup de dones de més de 45 anys. Això feia que, paradoxalment, el grup de més edat tingués nivells de vitamina D superiors als dels joves.

Per a la Dra. Díaz Rizzolo, "caldria mesurar de manera sistemàtica els nivells de vitamina D de tota la població en un període determinat per tenir una fotografia real del que passa. A partir d'aquí, caldria fer estudis sobre com afecten aquests nivells a l'estat de salut de les persones amb l'objectiu de poder prendre una decisió clara: o bé se suplementa quan hi ha deficiència (establint bé els protocols segons els col·lectius o aplicant polítiques nutricionals com fan els països nòrdics) o, si no, cal deixar de mesurar innecessàriament en poblacions que no ho necessiten i de preocupar la gent sense motiu".

Una altra conclusió de l'estudi és que no es compleixen les normatives ni les recomanacions en el mesurament de nivells de vitamina D en els col·lectius de risc. I no només això, sinó que, quan se'ls detecten nivells baixos, no se'ls prescriuen suplements. "Cal revisar les línies de cribratge i d'actuació en aquests col·lectius, ja que s'ha demostrat àmpliament la utilitat de la vitamina D en la prevenció de fractures i caigudes en la població d'edat avançada, així com en alguns problemes durant l'embaràs i en el desenvolupament dels nens", afirma l'experta.

La investigadora afirma que falta molta recerca sobre la vitamina D per poder establir polítiques de salut pública. A més, tot i que no hi ha una recomanació clara de suplementar les persones amb nivells baixos que no siguin d'un grup de risc, "molts especialistes, davant del dubte, prefereixen suplementar els pacients: quan posen a la balança el risc i el benefici de receptar un suplement, ho tenen clar i opten per fer-ho".