Las mujeres representan solo el 34 % de los graduados de la Unión Europea (UE) en ámbitos de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). El porcentaje es todavía menor en aquellos sectores STEM que no tienen una conexión directa con los cuidados. Lo cierto es que las niñas son alejadas de estas disciplinas de forma sistemática a lo largo de su trayectoria educativa, lo que limita sus oportunidades para ingresar en estos campos como adultas.

Poner fin a esta realidad es uno de los objetivos principales de ONU Mujeres. La entidad, que se apoya en la visión de expertos en diferentes áreas de conocimiento, contó con la participación de Milagros Sáinz, investigadora líder del grupo de Género y TIC (GenTIC) del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Sáinz fue invitada a contribuir en la Comisión sobre el Estatus de las Mujeres de las Naciones Unidas con el artículo How to Address Stereotypes and Practices Limiting Access to STEM-Related Education for Women and Girls. Además, la investigadora ya participó como oradora invitada en el expert group meeting celebrado por ONU Mujeres. En su trabajo, analiza las causas y las consecuencias de las barreras que impiden la igualdad en STEM, y aporta diferentes recomendaciones para acabar con los estereotipos y lograr la equidad.