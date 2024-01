Recomanacions per al canvi

Idealment, les mesures i iniciatives per erradicar el sexisme en l'educació s'han de centrar en diferents aspectes: aquells que tenen a veure amb la personalitat dels estudiants (com les seves capacitats i les seves actituds), amb aspectes socials (com els rols o els estereotips) i amb el paper que tenen altres agents (com les famílies i els professors).

Algunes estratègies impliquen que les famílies entenguin que educar les nenes en STEM és un avantatge i una oportunitat. D'altres comporten formar el professorat en matèries d'igualtat i crear models educatius amb materials didàctics no sexistes i dones com a referents. Per assolir aquests objectius, la investigadora lidera el nou projecte HORIGESTEM, de finançament estatal, que analitza la influència de dones referents en àmbits STEM a l'hora d'inspirar l'interès de les joves pels àmbits STEM. És important, també, fomentar la igualtat en estudis avançats. Per a això, el grup GenTIC coordina INSPIRE, un nou projecte europeu que busca promoure la igualtat de gènere en la recerca i en la innovació científica.

"És fonamental situar les dones al centre dels avenços científics i tecnològics. És a dir, no només com a beneficiàries d'aquests avenços, sinó també com les seves dissenyadores i productores", assenyala Sáinz. "Ja n'hi ha prou d'infravalorar les seves competències, les seves capacitats, els seus interessos i les seves inquietuds. Així mateix, ja és hora de fer valdre les diferents contribucions de les dones als diversos camps del saber i d'enaltir el seu gran paper en l'exercici de les cures, tant en l'àmbit familiar com social, i la seva importància en la innovació vinculada a aquestes."

D'acord amb la investigadora, és essencial transmetre que la igualtat d'oportunitats entre homes i dones no s'assolirà íntegrament fins que els diferents agents socials no s'alineïn i remin en la mateixa direcció. Aconseguir-ho i situar les dones al centre dels avenços científics i tecnològics contribuiria en gran manera a afrontar els enormes reptes del present, com la injustícia social o el canvi climàtic.

La recerca del grup GenTIC de la UOC afavoreix la consecució de l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 5, d'igualtat de gènere.

Article relacionat

SÁINZ, Milagros. How to Address Stereotypes and Practices Limiting Access to STEM-Related Education for Women and Girls, ONU Dones. Disponible en aquest enllaç.

