En Cataluña, tres de cada diez personas atendidas en los centros de atención primaria (CAP) sufren un trastorno mental, depresión en la mayoría de los casos. Esta dolencia representa un importante problema de salud, puesto que muestra una alta prevalencia, repercute en la calidad de vida de la persona y tiene un impacto fundamental en su bienestar y sus entornos familiar y laboral. En este sentido, Aïna Fuster, técnica de investigación en la Unidad de Investigación e Innovación del Instituto Catalán de la Salud (ICS) en la Cataluña Central, está desarrollando un modelo de atención al episodio depresivo leve o moderado desde la atención primaria con el objetivo de identificar herramientas de salud digital que permitan realizar un abordaje integral del episodio depresivo en el contexto de la atención primaria (AP) de Cataluña. La elaboración de este modelo forma parte del doctorado que Fuster hace en salud digital en la UOC.

Además, recientemente ha sido la ganadora del primer premio InnoBages, que otorga el Consejo Comarcal del Bages para promover la divulgación científica a través de las redes sociales, por un hilo de Twitter en el que difundía, precisamente, este proyecto.

Según la OMS, el 5 % de la población adulta mundial padece una depresión y alerta de que, a raíz de la pandemia, la salud mental de la ciudadanía ha empeorado.

La salud mental es una asignatura pendiente no solo del sistema, sino también de la humanidad. Es bastante usual que esta patología se aborde desde la atención primaria, por lo que hemos analizado las visitas que se han realizado desde 2017 a 2022 relacionadas con este trastorno mental en los CAP que forman parte del ICS y hemos visto que la prevalencia de esta enfermedad ha aumentado muchísimo y la pandemia ha sido uno de sus catalizadores. De la muestra que hemos analizado en 2022 hemos hallado que aproximadamente el 67 % eran mujeres, mientras que el 33 % eran hombres. En este sentido, estoy desarrollando como proyecto de mi doctorado un modelo de atención al episodio depresivo leve o moderado desde la atención primaria en el que la salud digital y la atención colaborativa tengan cabida.

¿Qué objetivos persigue?

Dado que el abordaje de esta patología desde la atención primaria es bastante usual, pensé que era importante fortalecerlo a través de recursos como la salud digital, que posee el potencial de poder mejorar la salud de la población y de proporcionar herramientas de diagnóstico y también de seguimiento que permitan perfeccionar la toma de decisiones compartidas, y que puede llegar a todo el territorio.

¿Cómo desarrollarás este modelo?

Planteé cuatro puntos: para empezar, el análisis de la prevalencia de la enfermedad y del abordaje de estas visitas en los CAP. En segundo lugar, encuestar a los profesionales de AP del ICS por saber cómo abordan el episodio depresivo y si están alineados con alguna guía de práctica clínica. En tercer lugar, formar grupos focales con profesionales de la AP para construir este modelo. Por último, encuestar a profesionales y ciudadanía para llegar a un consenso sobre las recomendaciones que han dado los grupos focales.

¿En qué punto estás?

Actualmente, estoy desarrollando el segundo punto y estoy observando que la mayoría de los profesionales no se sienten alineados con ninguna guía durante la práctica clínica. De este modo, el tercer objetivo cambiará un poco. Los grupos focales se centrarán en descubrir por qué no se utilizan las guías y en determinar cuáles son las herramientas de salud digital que creen que pueden ser relevantes para utilizar en la atención primaria durante todo el proceso asistencial de la persona. Estoy empezando a llevar a cabo una revisión sistemática para identificar cuáles hay en todo el mundo, a fin de poder mostrar su evidencia a los grupos y que sean ellos, como expertos, los que propongan cuáles son las que encajan en nuestra AP.

¿Qué papel desempeña el eHealth?

La salud digital cuenta con un potencial espectacular. En la actualidad, a pesar de que la atención primaria "asistencial" se basa fundamentalmente en la telemedicina, tenemos que plantearnos ir más allá: inteligencia artificial, salud móvil, etc. Aun así, no debemos olvidar que el sistema sanitario catalán se encuentra inmerso al 100 % en un proceso de transformación digital, y así lo prevé el plan de salud 2021-2025, y que se han conseguido grandes hitos en los últimos años, como el desarrollo de la historia clínica compartida de Cataluña, La meva Salut, entre otros. La solución ideal es combinar presencialidad y salud digital: el profesional sanitario ofrece experiencia, pericia, calor, contacto y empatía, mientras que la salud digital da la inmediatez, el acompañamiento continuo, el apoyo en la toma de decisiones basadas en datos clínicos, etc. Mutuamente, pueden potenciarse mucho.

¿La atención primaria tiene suficiente capacidad para asumir este abordaje integral que planteas de la depresión?

La atención primaria es la base de todo el sistema sanitario y, desde mi punto de vista, es clave en la detección, manejo y seguimiento de patologías como la depresión. La longitudinalidad y la accesibilidad universal, características de la AP, hacen que sea uno de los únicos ámbitos diseñado para que todas las personas lo usen a lo largo de su vida.

Sin embargo, creo que la actualización, la formación y la investigación aplicadas a la AP son esenciales para seguir avanzando y para desarrollar herramientas y métodos diseñados cada vez más a medida para el episodio depresivo.

Datos de la OCDE indican que el consumo de antidepresivos en España ha aumentado un 250 % en las dos últimas décadas. ¿El abordaje que se realiza actualmente de la depresión está demasiado medicalizado?

Según mi opinión, sí, estamos bastante medicalizados, pero quiero puntualizar ciertas cuestiones. Los fármacos son un recurso con evidencia científica que ayudan en el manejo de la depresión y creo que cuando es necesario hay que usarlos. Sin embargo, pienso, tanto desde el punto de vista profesional como personal, que necesitamos desarrollar más herramientas y mecanismos que vayan más allá de la farmacoterapia. La salud mental ya no tendría que ser un tabú, debemos empoderarnos y normalizar el hecho de expresar si estamos bien, si estamos mal, nuestras necesidades, nuestras reflexiones y quiero hacer cosas para propiciarlo.

Estudiaste farmacia en una universidad presencial y después optaste por el máster universitario de Salud Digital (E-health) de la UOC. ¿Por qué?

Cuando estudiaba farmacia ya tenía claro que quería trabajar en el ámbito de la salud e impactar de la forma más directa posible en la salud y la calidad de vida de las personas. Por eso, al finalizar el grado, opté por cursar este máster universitario de Salud Digital (E-health) de la UOC que, además, al ser en línea, me permitía compatibilizar los estudios con el trabajo. Aunque no era obligatorio, hice prácticas en la Unidad de Investigación e Innovación de atención primaria del ICS en la Cataluña Central, que desarrollaba proyectos relacionados con la salud digital. Unos meses después de terminarlas, surgió una oferta de trabajo de técnica de investigación, me presenté al puesto y es donde estoy ahora. Mi trabajo consiste en apoyar a todos los profesionales de la Cataluña Central que desean hacer investigación. También impulsamos la investigación y participamos en varios proyectos tanto nacionales como europeos, todos relacionados con salud digital.

Al finalizar el máster, decidiste continuar con el doctorado.

Como tenía muy claro que quería dedicarme a este sector, me pareció que era necesario hacer el doctorado, además es justo decir que desde el ICS animan a los profesionales para que nos formemos y hagamos el doctorado. En mi caso, el Dr. Josep Vidal me puso en contacto con la Dra. Carme Carrion, investigadora principal del eHealth Lab de los Estudios de Ciencias de la Salud y grupo colaborador del eHealth Center de la UOC. de la UOC. Decidí que quería montar un proyecto desde cero en el que las palabras clave debían ser atención primaria, salud digital y depresión. Después de pensar bastante sobre ello y con la ayuda de los dos directores, resolví que quería desarrollar un modelo de atención al episodio depresivo leve/moderado del adulto en la atención primaria teniendo en cuenta los diferentes perfiles que hay en la AP, así como las herramientas de salud digital que se podrían incorporar.

Ganaste el primer premio InnoBages con un hilo en X, anteriormente Twitter, en el que explicabas en qué consiste tu tesis doctoral. ¿Piensas que las redes sociales son una buena herramienta para divulgar la investigación científica?

Por supuesto, son una muy buena herramienta de divulgación científica que tiene la gran capacidad de llegar a cualquier persona. Las publicaciones en las revistas científicas van dirigidas a una comunidad en concreto muy especializada y considero que es esencial difundir tu investigación a un público más amplio, puesto que, finalmente, el proyecto impacta en la población. Para mí fue un reto poder explicar lo que estoy intentando desarrollar con mi tesis a personas no expertas y considero que es importantísimo poder hacerlo de un modo que la gente te entienda. A mí, como ciudadana, me interesa saber qué se está haciendo y me gusta que, sea cual sea el tema, me lo expliquen de tal manera que pueda llegar a comprenderlo.