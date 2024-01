Mayor competencia digital entre el personal más joven

La mayoría de los participantes valoraron su nivel de competencia digital como medio (47,8 %) o básico (44,5 %), mientras que en la prueba de competencia la mayor parte tenía un nivel básico. El estudio también encontró diferencias según la edad: la competencia digital era más alta para los profesionales más jóvenes (entre 18 y 25 años). "Este es un resultado que se repite en otros escenarios, donde el nivel de alfabetización digital es inversamente proporcional a la edad del usuario", explica Teresa Romeu , profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, y también investigadora del grupo de investigación Edul@b.

"Esto evidencia que el uso de las tecnologías digitales en el ámbito personal favorece su uso en la práctica profesional", añade Eulàlia Hernández, investigadora del grupo de investigación Behavioural Design Lab del eHealth Center de la UOC y profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación.

Formación más allá de las herramientas profesionales

El estudio también recoge información muy valiosa sobre cuáles son las herramientas digitales profesionales más utilizadas (herramientas ofimáticas, redes sociales y registros sanitarios electrónicos) y sobre cuáles de estas herramientas les gustaría recibir más formación, entre las que destacan las herramientas de prevención de enfermedades y promoción de la salud, herramientas ofimáticas, registros electrónicos de salud y herramientas de seguimiento remoto.

Para Montse Guitert, estos resultados muestran que las necesidades formativas eran más amplias que la naturaleza de las principales herramientas digitales empleadas en la práctica profesional y que estas necesidades eran inversamente proporcionales a la frecuencia de uso. "Son datos que ponen de relieve que el interés de los profesionales sanitarios por la competencia digital va más allá de las limitaciones impuestas por sus habilidades digitales profesionales actuales o incluso por su práctica clínica actual", aclara.

Para los investigadores, este es uno de los retos de la capacitación digital, puesto que no basta con dominar las herramientas profesionales. "A pesar de que los profesionales sanitarios estén habituados a las tecnologías digitales (hablamos de la historia clínica electrónica, o la eConsulta, ampliamente implantada a raíz de la COVID-19, entre otras), si el nivel de alfabetización digital es bajo, no estamos aprovechando todos los beneficios que ofrece la salud digital, y en esto, los profesionales sanitarios se convierten en la pieza clave", subraya Francesc Saigí.

En este sentido, este estudio será el punto de partida para el diseño de contenidos formativos a medida de los profesionales, que tendrán que incidir tanto en la formación de grado y posgrado como en la formación continua para los profesionales sanitarios en activo, respondiendo al programa marco de competencias digitales que se establezca para los profesionales sanitarios.

Nuevo proyecto con Estonia

COMPDIG-Salud tendrá continuidad con un nuevo proyecto de dos años de duración que ya ha obtenido financiación de la Unión Europea. La iniciativa, que se puso en marcha el pasado mes de enero, está liderada por la Fundación TIC Salud Social y el Ministerio de Asuntos Sociales de Estonia, con participación también de los expertos de la UOC.

El objetivo principal es que las autoridades sanitarias puedan implementar una estrategia para normalizar, evaluar y mejorar las competencias digitales de los profesionales sanitarios. De este modo, en el proyecto se definirán itinerarios formativos asociados a estas competencias, en los que la UOC participará activamente. "Como universidad innovadora en la introducción de la formación en línea, haciendo un uso intensivo de las tecnologías de la información, puntera en el ámbito de la salud digital y que es, además, centro colaborador en salud digital de la OMS, podemos aportar soluciones no solo en la formación para la adquisición de las competencias digitales, sino en el diseño y la implantación de herramientas para el diagnóstico, elemento clave para la toma de decisiones, como el establecimiento de estrategias", concluye Saigí.

Este proyecto ha sido financiado por la Unión Europea en el marco del Instrumento de Soporte Técnico (TSI), liderado por la Fundación TIC Salut Social y ejecutada por NTT DATA con el apoyo de la UOC y la colaboración del Directorado General de Apoyo a las Reformas Estructurales (DG Reform).

Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 3, Salud y bienestar.

