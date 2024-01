Competència digital més alta entre el personal més jove

La majoria dels participants van valorar el seu nivell de competència digital com a mitjà (47,8 %) o bàsic (44,5 %), mentre que en la prova de competència la major part tenia un nivell bàsic. L'estudi també va trobar diferències segons l'edat: la competència digital era més alta per als professionals més joves (entre 18 i 25 anys). "Aquest és un resultat que es repeteix en altres escenaris, on el nivell d'alfabetització digital és inversament proporcional a l'edat de l'usuari", explica Teresa Romeu , professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, i també investigadora del grup de recerca Edul@b.

"Això evidencia que l'ús de les tecnologies digitals en l'àmbit personal n'afavoreix l'ús en la pràctica professional", afegeix Eulàlia Hernández, investigadora del grup de recerca Behavioural Design Lab de l’eHealth Center de la UOC i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació.

Formació més enllà de les eines professionals

L'estudi també recull informació molt valuosa sobre quines són les eines digitals professionals més utilitzades (eines ofimàtiques, xarxes socials i registres sanitaris electrònics) i sobre quines d'aquestes eines els agradaria rebre més formació, entre les quals destaquen les eines de prevenció de malalties i promoció de la salut, eines ofimàtiques, registres electrònics de salut i eines de seguiment remot.

Per a Montse Guitert, aquests resultats mostren que les necessitats formatives eren més àmplies que la naturalesa de les principals eines digitals emprades en la pràctica professional i que aquestes necessitats eren inversament proporcionals a la freqüència d'ús. "Són dades que posen en relleu que l'interès dels professionals sanitaris per la competència digital va més enllà de les limitacions imposades per les seves habilitats digitals professionals actuals o fins i tot per la seva pràctica clínica actual", aclareix.

Per als investigadors, aquest és un dels reptes de la capacitació digital, ja que no n'hi ha prou amb dominar les eines professionals. "Malgrat que els professionals sanitaris estiguin avesats a les tecnologies digitals (parlem de la història clínica electrònica, o l'eConsulta, àmpliament implantada arran de la COVID-19, entre d'altres), si el nivell d'alfabetització digital és baix, no estem aprofitant tots els beneficis que ofereix la salut digital, i en això, els professionals sanitaris esdevenen la peça clau", subratlla Francesc Saigí.

En aquest sentit, aquest estudi serà el punt de partida per al disseny de continguts formatius a mida dels professionals, que hauran d'incidir tant en la formació de grau i postgrau com en la formació contínua per als professionals sanitaris en actiu, tot responent al programa marc de competències digitals que s'estableixi per als professionals sanitaris.

Nou projecte amb Estònia

COMPDIG-Salut tindrà continuïtat amb un nou projecte de dos anys de durada que ja ha obtingut finançament de la Unió Europea. La iniciativa, que es va engegar el mes de gener passat, està liderada per la Fundació TIC Salut Social i el Ministeri d'Afers Socials d'Estònia, amb participació també dels experts de la UOC.

L'objectiu principal és que les autoritats sanitàries puguin implementar una estratègia per normalitzar, avaluar i millorar les competències digitals dels professionals sanitaris. D'aquesta manera, en el projecte es definiran itineraris formatius associats a aquestes competències, en què la UOC participarà activament. "Com a universitat innovadora en la introducció de la formació en línia, fent un ús intensiu de les tecnologies de la informació, capdavantera en l'àmbit de la salut digital i que és, a més, centre col·laborador en salut digital de l'OMS, podem aportar solucions no només en la formació per a l'adquisició de les competències digitals, sinó en el disseny i la implantació d'eines per al diagnòstic, element clau per a la presa de decisions, com ara l'establiment d'estratègies", conclou Saigí.

Aquest projecte està finançat per la Unió Europea en el marc del Instrument de Suport Tècnic (TSI), liderat per la Fundació TIC Salut i Social i executat per NTT DATA amb el suport de la UOC i la col·laboració del Directorat General de Suport a les Reformes Estructurals (DG Reform).

Aquesta investigació de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 3, Salut i benestar.

Article de referència:

Reixach, E.; Andrés, E.; Sallent Ribes, J.; Gea-Sánchez, M.; Àvila López, A.; Cruañas, B.; González Abad, A.; Faura, R.; Guitert, M.; Romeu, T.; Hernández-Encuentra, E.; Bravo-Ramirez, S.; Saigí-Rubió, F. Measuring the Digital Skills of Catalan Health Care Professionals as a Key Step Toward a Strategic Training Plan: Digital Competence Test Validation Study. J Med Internet Res. 2022;24(11):e38347

doi: 10.2196/38347

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.