Revive el ISEA2022 Barcelona con la publicación de las obras de arte y los trabajos presentados

Tras la celebración del ISEA2022 Barcelona, la 27.ª edición del International Symposium on Electronic Arts, en junio de 2022 en la capital catalana, ya puedes consultar el libro de actas y el catálogo completo de esta cita de referencia que nos ha situado como uno de los epicentros del arte electrónico.

El libro de actas recopila reflexiones sobre nuestro mundo de "Posibles" a través de 140 presentaciones hechas por expertos y expertas en la materia, 45 presentaciones institucionales, 40 charlas de artistas, 18 pósteres y demos, 16 mesas redondas y 13 talleres. También incluye más de 50 presentaciones de la Second Summit on New Media Art Archiving, en las que se plantean ideas innovadoras para el archivo y la preservación del arte electrónico.

A su vez, el catálogo reúne las obras de arte presentadas en las cuatro exposiciones principales del ISEA2022 Barcelona, así como en otros centros expositivos de la capital catalana y del resto de Cataluña. Se trata de una muestra espléndida de más de 88 piezas en la intersección del arte, la ciencia y la tecnología que también incluye las 23 proyecciones y las 13 performances mostradas durante el simposio.

A su vez, la revista Artnodes ha publicado tres monográficos asociados al ISEA2022 Barcelona y el tema de los "Posibles": el n.º 30 (julio de 2022), el n.º 31 (enero de 2023) y el n.º 32 (que se publicará en julio de 2023).

El ISEA2022 Barcelona ha sido organizado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en colaboración con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), el Santa Mònica, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), la NewArtFoundation, el Hub de Arte, Ciencia y Tecnología (Hac Te), el Ayuntamiento de Barcelona, el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña y el Institut Ramon Llull.

El simposio reunió a una comunidad de más de 750 expertas y expertos en arte, ciencia y tecnología, así como a los artistas digitales nacionales e internacionales más pioneros. La ciudadanía pudo participar en múltiples actividades, talleres, charlas o performances, entre las cuales el primer espectáculo de drones en Barcelona.

Con la voluntad de reunir este poso y contribuir a difundir la cultura y las artes digitales, el Institut Ramon Llull y Hac Te, coorganizadores del ISEA2022 Barcelona, impulsaron la grabación de los contenidos ofrecidos durante este simposio, disponibles en el canal de YouTube de Hac Te.

Fruto de esta colaboración, tanto si os perdisteis el ISEA2022 Barcelona como si queréis revivirlo, ahora podéis ver este repaso audiovisual por los momentos más destacados del evento que ha convertido Barcelona en la capital del arte electrónico.