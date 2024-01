Reviu l'ISEA2022 Barcelona amb la publicació de les obres d'art i els treballs presentats

Després de la celebració de l'ISEA2022 Barcelona, la 27a. edició de l'International Symposium on Electronic Arts, el juny del 2022 a la capital catalana, ja pots consultar el llibre d'actes i el catàleg complet d'aquesta cita de referència que ens ha situat com un dels epicentres de l'art electrònic.

El llibre d'actes recull reflexions sobre el nostre món de "Possibles" a través de 140 presentacions fetes per experts i expertes en la matèria, 45 presentacions institucionals, 40 xerrades d'artistes, 18 pòsters i demos, 16 taules rodones i 13 tallers. També inclou més de 50 presentacions de la Second Summit on New Media Art Archiving, en les quals es plantegen idees innovadores per a l'arxivament i la preservació de l'art electrònic.

Al seu torn, el catàleg reuneix les obres d'art presentades en les quatre exposicions principals de l'ISEA2022 Barcelona, així com en altres centres expositius de la capital catalana i de la resta de Catalunya. Es tracta d'una mostra esplèndida de més de 88 peces en la intersecció de l'art, la ciència i la tecnologia que també inclou les 23 projeccions i les 13 performances mostrades durant el simposi.

Alhora, la revista Artnodes ha publicat tres monogràfics associats a l'ISEA2022 Barcelona i el tema dels "Possibles": el núm. 30 (juliol de 2022), el núm. 31 (gener de 2023) i el núm. 32 (que es publicarà el juliol de 2023).

L'ISEA2022 Barcelona ha estat organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en col·laboració amb el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el Santa Mònica, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), la NewArtFoundation, el Hub d'Art, Ciència i Tecnologia (Hac Te), l'Ajuntament de Barcelona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Ramon Llull.

El simposi va reunir una comunitat de més de 750 expertes i experts en art, ciència i tecnologia, així com els artistes digitals nacionals i internacionals més pioners. La ciutadania va poder participar en múltiples activitats, tallers, xerrades o performances, entre les quals el primer espectacle de drons a Barcelona.

Amb la voluntat de recollir aquest pòsit i contribuir a difondre la cultura i les arts digitals, l'Institut Ramon Llull i Hac Te, coorganitzadors de l'ISEA2022 Barcelona, van impulsar l'enregistrament dels continguts oferts durant aquest simposi, disponibles al canal de YouTube d'Hac Te.

Fruit d'aquesta col·laboració, tant si us vau perdre l'ISEA2022 Barcelona com si el voleu reviure, ara podeu veure aquest repàs audiovisual pels moments més destacats de l'esdeveniment que ha convertit Barcelona en la capital de l'art electrònic.