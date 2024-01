Hacia un ejercicio de mayor calidad y más individualizado

Tras una primera preselección de más de 400 investigaciones sobre el uso de las tecnologías móviles en los programas de actividad física, los investigadores de la UOC acabaron seleccionando 13 publicaciones científicas que se ajustaban a los criterios que querían evaluar. Estas son las conclusiones más destacadas de su análisis:

• Mejora de la eficacia de la intervención . En el 70 % de los casos estudiados se encontró una mejora significativa en la eficacia de los tratamientos de actividad física.

. En el 70 % de los casos estudiados se encontró una mejora significativa en la eficacia de los tratamientos de actividad física. • Mejora de la adherencia . El 85 % de los estudios analizados concluían que la adherencia a los tratamientos (su cumplimiento) era mayor cuando implicaba tecnologías de salud móvil.

. El 85 % de los estudios analizados concluían que la adherencia a los tratamientos (su cumplimiento) era mayor cuando implicaba tecnologías de salud móvil. • Un enfoque centrado en la cantidad . A la hora de estudiar los efectos de estos tratamientos, la mayoría de las investigaciones se centraron en la cantidad de ejercicio (por ejemplo, el número de pasos al día) y no en la intensidad o en la calidad de este.

. A la hora de estudiar los efectos de estos tratamientos, la mayoría de las investigaciones se centraron en la cantidad de ejercicio (por ejemplo, el número de pasos al día) y no en la intensidad o en la calidad de este. • Móviles y aplicaciones, lo más utilizado . Si bien algunos tratamientos se comunican mediante tecnologías como los mensajes de texto o las redes sociales, lo más habitual es apoyarse en el uso de aplicaciones móviles y teléfonos inteligentes.

. Si bien algunos tratamientos se comunican mediante tecnologías como los mensajes de texto o las redes sociales, lo más habitual es apoyarse en el uso de aplicaciones móviles y teléfonos inteligentes. • Individualización escasa de los tratamientos. Casi ninguno de los estudios analizados reflejaba la adaptación de los programas de actividad física a las capacidades, edad o patología del paciente.

"Aunque la muestra analizada es muy reducida, la primera conclusión destacable es que las intervenciones de ejercicio físico en el ámbito digital son igual o más efectivas que las presenciales", explica Caparrós. "Pero, a partir de aquí, hemos visto que todas esas propuestas utilizan variables muy genéricas y no aportan información de calidad, ya que sus diseños no son específicos para los individuos participantes ni para las enfermedades. Y está claro que no es lo mismo dirigirse a una persona de más de 70 años que a una persona joven con competencias digitales diferentes".

De esta forma, la investigación de la UOC deja establecida una nueva línea de estudio, que se continuará durante el desarrollo de la tesis, para mejorar la prescripción del ejercicio físico en el ámbito de la salud digital con atención a las necesidades individuales del paciente (en función de su patología y su condición física y prescritas según criterio médico) y a las capacidades tecnológicas de cada uno. "Con respecto a la cantidad, es fácil gestionar el ejercicio de forma digital, pero en cuanto a calidad e intensidad, que son lo realmente importante, no se ha profundizado lo suficiente", añade Caparrós.

Esta investigación está financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España.

Esta investigación contribuye al Objetivo de Desarrollo SDostenible (ODS) 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

Artículo de referencia:

Caparrós Pons, T.; Fernández-Chimeno, M.; Moize Arcone, V.; Sánchez Fuentes, J. A.; Aurin Pardo, E. y Carrion, C. Effectiveness and Adherence to Physical Activity and Physical Exercise mHealth Interventions: A Systematic Review. En: Apunts Educación Física y Deportes. 2023. N.º 151, págs. 1—16. Disponible en: https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2023/1).151.01

Contacto para prensa

Sònia Armengou Casanovas

sarmengouc@uoc.edu

+34 619 413 823

UOC R&I

La investigación e innovación (I+i) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo XXI mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital.

Los más de 500 investigadores e investigadoras y más de 50 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC, un programa de investigación en aprendizaje en línea (e-learning research) y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (eHC).

La universidad impulsa, también, la innovación en el aprendizaje digital a través del eLearning Innovation Center (eLinC), y la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.