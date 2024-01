La importància de l'activitat física en la salut

Tots els adults entre 18 i 64 anys haurien de fer exercici físic moderat entre 150 i 300 minuts a la setmana com a mínim (o entre 75 i 150 minuts, si és intens). Les persones més grans de 65 anys, a més, han de complementar aquesta activitat amb exercicis dirigits a millorar la seva qualitat de vida i seguretat. Així ho recull la recomanació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que també indica que l'activitat física contribueix a prevenir i gestionar malalties no transmissibles, com les cardiovasculars, el càncer o la diabetis.

L'OMS defineix activitat física com "qualsevol moviment corporal produït pels músculs esquelètics, amb el consum d'energia consegüent". Així, el terme fa referència a "tot moviment, fins i tot durant el temps d'oci, per desplaçar-se a determinats llocs i des d'aquests, o com a part del treball d'una persona". És a dir, l'OMS hi inclou des de caminar o jugar fins a activitats esportives intenses. D'aquesta manera, l'activitat física general es diferencia de l'exercici físic, definit per l'American College of Sports Medicine com el moviment planificat, estructurat i repetitiu per millorar un o més components de l'aptitud física.

Tant en l'activitat física com en l'exercici, les eines de salut digital i mòbil són cada vegada més habituals i es presenten com una solució perquè els professionals mèdics puguin optimitzar-ne la gestió, l'avaluació i el control. "La presencialitat és efectiva i necessària, però l'àmbit digital té els seus avantatges. Permet abastar grups poblacionals més amplis i accedir a població que per dispersió o per dificultats de desplaçament no pot accedir a tractaments presencials", assenyala Toni Caparrós. "Si aconseguim que hi hagi una comunicació fluida a través de les eines digitals, aquests programes poden arribar a ser molt efectius".