El testimonio de 23 mujeres

El estudio The Impact of Intimate Partner Violence on Women in Criminal Courts: Beyond the Victim-Survivor Dichotomy se basa en la experiencia de 23 mujeres residentes en España que experimentaron violencia dentro de sus relaciones heterosexuales y que denunciaron los hechos. Sus relatos muestran grandes diferencias en el modo en el que vivieron el proceso y en su autopercepción.

Los resultados muestran el impacto psicológico negativo que en muchos casos tuvo para las víctimas interactuar con el personal del sistema de justicia: "Muchas reconocieron haberse sentido cuestionadas, juzgadas o no escuchadas", señalan en el estudio, y añaden que algunas situaciones eran inherentes al proceso judicial (relativas, por ejemplo, a las implicaciones que tiene el principio de presunción de inocencia) y otras surgieron de factores no legales (como los prejuicios derivados de la visión patriarcal que se tiene de la mujer, como ser especialmente vulnerable y frágil).

Para el equipo investigador, estas narrativas revelan la tendencia del sistema judicial a reproducir la dinámica de atribución social de los rasgos de victimización. "Como sociedad y a partir del marco conceptual de la Ley Orgánica 1/2004, la imagen que tenemos de las mujeres maltratadas es la de mujeres débiles, vulnerables, pasivas y necesitadas de especial protección. Eso se resume en una visión de "buena víctima", que encaja en las expectativas sociales y a la que se considera apta para acceder a los servicios asistenciales y a las ayudas", explica Hernández-Hidalgo.

"Pero ¿qué sucede cuando alguna mujer maltratada no encaja en ese perfil? ¿Qué sucede cuando no presenta un aspecto desaliñado, ni decaído, ni débil, o cuando acude a declarar al juzgado arreglada y maquillada? Algunas de las mujeres que entrevistamos nos explicaron que, siendo ese su caso, se cuestionó su condición de víctima con frases como "Usted no da el perfil de víctima de violencia de género". Ese tipo de situaciones son, sin duda, reprochables por el daño psicológico que añaden a esas mujeres y son la consecuencia de funcionar a base de clichés y etiquetas", añade.

Las principales conclusiones

La principal conclusión del estudio es que la diversidad de experiencias no se puede limitar a la dicotomía entre víctima y superviviente y que en el sistema de justicia penal tiene mucha influencia el proceso de etiquetamiento a partir de clichés e ideas preconcebidas sobre cómo debe ser y cómo debe comportarse una "buena víctima".

Los sistemas basados en este punto de vista, reduccionista, no son adecuados ni suficientes para dar respuesta a las necesidades de las mujeres que han sufrido o sufren violencia de género y, además, incrementan el riesgo de victimización secundaria.

Lo que sí ha demostrado resultar positivo para estas mujeres es librarse de su agresor, recibir ayuda psicológica y el propio paso del tiempo. En la mayoría de los casos, la experiencia durante el proceso judicial no les resulta de ayuda. No obstante, existen ciertas estrategias que pueden ayudar a que el sistema judicial sea un espacio más receptivo y sensible ante estos casos:

- Ofrecer formación especializada al equipo de profesionales del sistema de justicia.

- Crear servicios y puestos profesionales específicos para apoyar, formar y preparar a estas mujeres para que puedan hacer frente al impacto que les supone pasar por el proceso judicial.

- Brindarles formas de participar activamente en el proceso judicial sin sentirse abrumadas, para facilitar que se sientan capaces de afrontar la situación y actuar con determinación.

- Aplicar un enfoque de la sentencia que aborde el daño causado por el agresor y no se centre solo en el castigo.

"Una forma de mejorar los procesos sería superar la presunción de vulnerabilidad del género femenino para observar la realidad caso por caso. Tratar de ofrecer una respuesta lo más ajustada posible a cada mujer, eliminando la prohibición de mediación penal, pero dejando abierta su aplicabilidad a los casos en que sí fuera posible", señala la investigadora de la UOC.

A la hora de mejorar este proceso y dar respuesta a las demandas de la sociedad, el sistema podría encontrar un apoyo importante en los resultados que se obtienen de las investigaciones académicas. Además, sería conveniente evaluar las intervenciones que se llevan a cabo, para analizar si las intervenciones están funcionando y qué aspectos deberían modificarse.

"En definitiva, escuchar a las mujeres que han vivido experiencias de violencia de género para conocer de forma directa cuáles son sus necesidades, los problemas a los que se enfrentan y las cuestiones que pueden mejorarse en relación con su atención y su asistencia", concluye Hernández-Hidalgo.

Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 5, igualdad de género.

Artículo de referencia:

Alazne Aizpitarte, Josep Maria Tamarit-Sumalla, Patricia Hernández-Hidalgo & Laura Arantegui Arràez (2023): The Impact of Intimate Partner Violence on Women in Criminal Courts: Beyond the Victim-Survivor Dichotomy, Victims & Offenders, DOI: 10.1080/15564886.2022.2159904.

