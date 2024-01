Un procés que revictimiza

L'experiència de patir violència, por i intimidació per part d'una parella condiciona enormement l'autopercepció de les dones. Com a resultat, moltes presenten sentiments ambivalents, baixa autoestima i una complexitat psicològica que les col·loca en una clara situació de vulnerabilitat, cosa que es manifesta quan fan el pas de denunciar-ho i d'enfrontar-se al procés judicial.

"És important ser conscients que les víctimes de violència de gènere arriben així, amb aquesta "motxilla emocional" al sistema de justícia penal", explica Patricia Hernández-Hidalgo, professora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i coautora de l'estudi. "El pas per aquest sistema no resulta innocu per elles, perquè per la seva especial situació de vulnerabilitat emocional tenen més risc de ser victimitzades secundàriament pel mateix sistema: moltes d'elles se senten jutjades i qüestionades pels operadors jurídics, no se senten cregudes, no entenen el funcionament del procés ni la informació que se'ls ofereix; senten que han de demostrar la seva versió dels fets i que han d'encaixar en un "perfil de víctima" feble, submisa, passiva. Però, alhora, se'ls exigeix que afrontin la situació, trenquin la relació i segueixin endavant amb força", afegeix.

Tal com s'explica en la recerca, el sistema judicial juga un paper crucial a l'hora d'assignar el paper de víctima a les dones que denuncien els seus agressors. "En aquest moment del procés, la dona és reconeguda com a víctima a ulls del sistema, i les institucions en general s'orienten a garantir els seus drets socials, laborals i econòmics de manera paternalista", assenyala l'equip investigador.

Les dones que passen per aquests processos són sovint etiquetades com a víctimes o com a supervivents. A priori, el concepte de víctima es relaciona amb adjectius amb connotacions negatives com ara fràgil, feble o dependent, i el de supervivent amb nocions més positives, com la d'apoderament o la capacitat de tenir el control del seu procés de recuperació. No obstant això, tots dos conceptes funcionen com a etiquetes que interfereixen en el procés de recuperació de la dona i que determinen la seva experiència en el sistema judicial, així com la manera com són vistes per la societat.

"En el nostre estudi, hem observat que la dicotomia entre víctima i supervivent resulta insuficient per donar cabuda a la complexa casuística existent. El que resulta veritablement important i interessant és comprendre que el procés de sanació és individual de cada víctima, i que el rellevant és avançar i no ancorar-se en el rol i l'etiqueta de víctima", assenyala la investigadora de la UOC. "Això és el que com a societat hauríem d'oferir a les dones maltractades, sense etiquetar-les, sense jutjar-les, respectant els seus temps, les seves circumstàncies especials i el posicionament que cadascuna d'elles pugui tenir respecte a la seva situació i la seva experiència."