Fomentar el estudio continuo

Según Laia Subirats, existen diferentes herramientas para ayudar a los alumnos a estudiar de manera continua, como facilitar recursos educativos, la retroalimentación constante, el aprendizaje colaborativo o la gamificación. "Algunos ejemplos que favorecen el estudio continuado son establecer objetivos y rutinas de estudio, aprender colaborativamente interaccionando con el profesor o con iguales, hacer prácticas o ejercicios similares, redactar la información con palabras propias, estudiar en voz alta o aplicar técnicas nemotécnicas", explica.

Conseguir que los alumnos utilicen estas estrategias y ayudarles con herramientas como la IA es el objetivo que plantea este estudio para fomentar un trabajo más constante y, en consecuencia, mejores resultados.

Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 4, educación de calidad .

Artículo relacionado

Subirats L, Palacios Corral A, Pérez-Ruiz S, Fort S, Sacha G-M (2023) Temporal analysis of academic performance in higher education before, during and after COVID-19 confinement using artificial intelligence. PLoS ONE 18(2): e0282306. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0282306

UOC R&I

La investigación e innovación (I+i) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo XXI mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital.

Los más de 500 investigadores e investigadoras y más de 50 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC, un programa de investigación en aprendizaje en línea (e-learning research) y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (eHC).

La universidad impulsa, también, la innovación en el aprendizaje digital a través del eLearning Innovation Center (eLinC), y la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.