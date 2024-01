Fomentar l'estudi continu

Segons Laia Subirats, existeixen diverses eines per ajudar els alumnes a estudiar de manera contínua, com facilitar recursos educatius, la retroalimentació constant, l'aprenentatge col·laboratiu o la ludificació. "Alguns exemples que afavoreixen l'estudi continuat són establir objectius i rutines d'estudi, aprendre col·laborativament interaccionant amb el professor o amb iguals, fer pràctiques o exercicis similars, redactar la informació amb paraules pròpies, estudiar en veu alta o aplicar tècniques mnemotècniques", explica.

Aconseguir que els alumnes utilitzin aquestes estratègies i ajudar-los amb eines com la IA és l'objectiu que planteja aquest estudi per fomentar un treball més constant i, en conseqüència, millors resultats.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 4, educació de qualitat .

