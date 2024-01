¿Por qué sobreexponemos a nuestros hijos?

"Existen dos factores: el primero es que los padres y madres tienen el hábito de compartir habitualmente su propia vida, lo cual los lleva a hacer extensivo este hábito a la vida de sus hijos. Y el segundo es que su red de contactos muestra entusiasmo por este tipo de imágenes, lo cual incentiva que se intensifique su compartición, dado que, al fin y al cabo, lo que casi todos andamos buscando en los medios sociales no es otra cosa que la máxima aceptación social", explica Lalueza.

En España, el 89 % de las familias comparte alrededor de una vez al mes contenidos de sus hijos en Facebook, Instagram o TikTok, según el informe EU Kids Online. Compartir es algo cotidiano, casi automatizado para muchos. La generación milenial (nacidos entre 1981 y 1993) se adaptó a las redes sociales de adolescentes, y hoy esa generación tiene descendencia. "Si los comparamos con otras generaciones, hay que entender que los milenials fueron creciendo conforme la tecnología evolucionaba, mientras que, por ejemplo, la generación Z (nacidos entre 1994 y 2010) ya se encuentra en su infancia con ese desarrollo tecnológico. Por ello, la generación Z, a diferencia de los milenials, es más consciente de lo que es la identidad digital y es más cuidadosa con lo que quiere proyectar", explica Martínez, también investigadora del grupo GAME. "En definitiva, pues, el impulso de sobreexponer a nuestros hijos en las redes responde a la concepción de su existencia como un mero apéndice de la nuestra, lo cual, obviamente, no es aceptable, y al deseo de aprovechar la simpatía que la naturalidad y el encanto de los más pequeños despierta en casi todo el mundo", añade Lalueza.

Para Montiel, no hay forma posible de compartir de forma segura en redes sociales: "No se puede hacer un 'buen sharenting', soy partidaria de no publicar imágenes de los niños y niñas, no somos conscientes de toda la información que volcamos en redes ni de los usos que se les dará". Queda un largo camino por delante en lo que a redes sociales y privacidad se refiere. "Una mirada ingenua puede no ver el uso que otros pueden hacer de ellas, especialmente con las herramientas existentes para editar y manipular esas imágenes, por eso es importante ser consciente de todos los riesgos asociados a esta práctica y velar por proteger su identidad y privacidad", concluye Martínez.

*Pascual, A., Framis, A. G. S., & Garrido, C. I. (2017). Propuesta de una clasificación española sobre imágenes de pornografía infantil. Revista española de investigación criminológica, 15, 1-27.

NOTÍCIA ACTUALIZADA La nota publicada el 1 de junio contenía un error de interpretación sobre este dato: El 72% de los materiales de agresores sexuales duales penados existían imágenes cotidianas de menores no sexualizadas. En realidad, la cifra correcta es: En el 72% de los casos de agresores sexuales duales penados existían imágenes cotidianas de menores no sexualizadas.