La foto de la primera ecografia, la del naixement amb l'hora exacta, el lloc i el seu nom i cognoms són la porta d'entrada gratuïta a la ciberdelinqüència. Es calcula que el 2030 gairebé dos terços dels casos de frau en línia s'hauran donat per compartir informació personal de menors per Internet, un problema que tindrà un cost de 800 milions de dòlars, segons afirma Barclays.

I és que el 23% dels infants té presència en línia fins i tot abans de néixer, perquè els seus pares publiquen imatges de les ecografies durant l'embaràs. Aquest percentatge es dispara ràpidament, fins al punt que el 81% és a Internet abans de fer els 6 mesos, segons una enquesta elaborada per la firma de seguretat informàtica AVG en 10 països, entre ells, Espanya. Això és el que es coneix com a sharenting en anglès, del verb 'compartir' (share) i 'paternitat' (parenting). Un fenomen que es resumeix com a compartir informacions, vídeos i fotos (de qualsevol tipus) dels nostres fills a Internet i a les xarxes socials. "No respectem la intimitat dels nostres fills i això n’afecta la identitat digital futura, però no només això: derivat d'aquesta sobreexposició, es poden donar suplantació d'identitat, frau en línia, victimització per cyberbulling o grooming o que aquest contingut es converteixi en material d'explotació sexual infantil", adverteix Irene Montiel, professora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), experta en victimització infantil online.

En menys de 10 anys, els continguts d'abús sexual infantil a la xarxa s'han incrementat un 1.815%: han passat el 2013 de 13.343 pàgines web a 255.571 enllaços el 2022, segons dades recents de la Internet Watch Foundation. Entre aquest material, hi ha fotos de violacions i imatges sexualitzades de menors, però moltes d'altres no ho són.

Aquesta sobreexposició està alimentant les xarxes de pornografia infantil? "Tenim la idea que les persones que col·leccionen imatges d'explotació sexual infantil només col·leccionen les que són explícitament sexuals o molt greus, però la realitat és que les imatges no sexualitzades de nens i nenes estan especialment presents en les col·leccions dels agressors sexuals duals (els que no només consumeixen material d'explotació sexual infantil, sinó que també abusen de menors amb contacte físic), és a dir, els més perillosos", afegeix Montiel, investigadora del grup VICRIM. Així, segons l'informe Perfil del detingut per delictes relatius a la pornografia infantil, en el 72 % dels casos d'agressors sexuals duals penats (és a dir, pedòfils que a més abusen físicament) hi havia imatges del tipus 0 en l'escala CIESI* en les seves coleccions. El nivell 0 correspon a imatges no eròtiques ni sexualitzades d'infants totalment o parcialment despullats, provinents de fonts comercials, àlbums familiars o fonts legítimes. És a dir, fotos no sexualitzades, normals, quotidianes.

"No pensem que aquella 'foto innocent de la meva nena jugant a la platja' pugui acabar en les col·leccions d'abusadors de qualsevol lloc del món o que es pugui fer servir com a reclam en un perfil fals per entabanar i seduir altres nens i nenes dels quals abusar", reafirma Montiel. A Espanya s’estima que hi ha allotjades únicament el 2% de les pàgines d'explotació sexual infantil, però és el primer consumidor d'Europa i el segon del món.