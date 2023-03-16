La UOC abre nuevamente su convocatoria de becas dirigidas a estudiantes sobresalientes de América Latina y el Caribe

Con la llegada de los ambientes virtuales de aprendizaje se han incrementado las posibilidades de formarse en diversos campos de especialización, reduciendo costos, tiempos y accediendo a una educación totalmente personalizada, lo cual conlleva un equilibrio entre la vida personal y profesional. En este sentido, cada día se evidencia un mayor interés en las personas por estudiar en el exterior o iniciar un posgrado que les permita ampliar y globalizar su perfil profesional, y así aumentar sus posibilidades en un mercado laboral cada vez más competitivo.

Frente a esto, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la primera universidad en línea del mundo, con más de 25 años de experiencia en aprendizaje virtual (e-learning), ofrece un total de 400 becas parciales a disposición de estudiantes provenientes de países de América Latina y el Caribe que cubren parcialmente el coste de la matrícula para titulaciones oficiales de máster. De esta manera, la universidad busca democratizar el acceso a la educación superior. Para Gemma Xarles Jubany, directora del Área de Globalización y Cooperación de la UOC, "significa brindar la oportunidad a aquellas personas que siempre han querido estudiar en el exterior, pero que por distintas razones no les ha sido ni les es posible viajar para hacerlo. Además, gracias al aprendizaje virtual, son muchas las personas que optan por esta opción, y eso revierte en aulas muy diversas donde el aprendizaje es altamente enriquecido".

La duración de la beca es de 6 semestres consecutivos entre el primer semestre del curso académico 2023-2024 y el segundo semestre del curso 2025-2026.

Las becas parciales consisten en una bonificación aproximada del 45 % del importe total del programa de máster oficial.

Este semestre la UOC ofrece cuatro convocatorias de becas distribuidas de la siguiente forma:

América Latina y el Caribe: 100 becas parciales para estudiantes sobresalientes de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. La fecha límite para presentar la documentación es el 3 de julio. Más información. Ecuador: la UOC y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) han decidido apoyar al estudiantado sobresaliente del país mediante el auspicio de 150 becas parciales. La fecha límite para presentar la documentación es el 26 de junio. Más información. Perú: 50 becas parciales para estudiantes sobresalientes de Perú. La fecha límite para presentar la documentación es el 3 de julio. Más información. Colombia: 100 becas parciales para estudiantes sobresalientes de Colombia. La fecha límite para presentar la documentación es el 3 de julio. Más información.

Las personas interesadas que deseen obtener alguna de las becas de matrícula convocadas deberán poseer la nacionalidad o la residencia del respectivo país al cual están haciendo su postulación. Asimismo, no podrán ostentar la residencia legal en España ni la nacionalidad de alguno de los estados miembros de la Unión Europea, y deben tener en cuenta los siguientes requisitos:

Enviar a la dirección de correo electrónico becascooperacion@gmail.com para el caso de Ecuador o al correo uocbeca@uoc.edu para los demás países de América Latina, en formato PDF, la documentación requerida en cada convocatoria: Rellenar el formulario en línea de solicitud de beca de la UOC. Fotocopia del pasaporte. En caso de no disponer de este documento, podrán aportar la fotocopia de la cédula de ciudadanía o la acreditación de residencia legal. Fotocopia del título universitario oficial o del título profesional. Fotocopia de la apostilla de la Haya del título universitario oficial. Fotocopia de la constancia expedida por el sistema nacional de información de educación superior o equivalente, o por la universidad, en la que se certifique que la titulación presentada da acceso a estudios superiores de máster o doctorado en el país de origen del título. Fotocopia del certificado académico personal (historia académica con notas) de los estudios superiores realizados que incluya el detalle de las asignaturas cursadas junto con la nota obtenida, el número de créditos superados, las horas cursadas, las convocatorias consumidas y la nota global. Currículo. Carta de motivación.

Es importante tener en cuenta que todos los documentos, en el caso de que estén en un idioma diferente del español o el inglés, deberán incluir, además, una traducción jurada. Asimismo, las fechas y características específicas de cada convocatoria podrán consultarse en el formulario de postulación.