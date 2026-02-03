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Becas UOC para estudiantes de Perú

 

La UOC convoca 50 becas académicas parciales para apoyar a estudiantes sobresalientes de Perú para cursar estudios de Máster Universitario.

 

Plazo de solicitud cerrado

Las Maestrías (Másters Universitarios) incluidas en esta convocatoria son las siguientes:

Para participar en el proceso de selección, las personas candidatas tienen que cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:

  • Poseer la nacionalidad peruana y/o residir en Perú.
    Quedan excluidas las personas que ostenten la residencia legal en España, o posean la nacionalidad, de alguno de los estados miembros de la Unión Europea, o de aquellos estados a los que se aplique el régimen comunitario.
  • Estar en disposición de un título universitario.
  • Ser admitidos en el programa para el cual se haya solicitado la beca dentro de los ofertados en la convocatoria.

Los beneficios de la beca consisten en una bonificación aproximada del 45% del importe total del programa, cuando el número de créditos matriculados con docencia, por semestre, y por primera vez, sea de 15 créditos ECTS.

La beca es incompatible con cualquier otro tipo de descuento que ofrezca la Universidad.

La duración de la beca es de 6 semestres consecutivos: entre el primer semestre del curso académico 2023-2024 y el segundo semestre del curso 2025-2026.

El segundo semestre en la UOC empieza en septiembre / octubre y finaliza en febrero.

Las personas interesadas en obtener alguna de las becas de matrícula convocadas en las presentes bases deberán:

  1. Cumplimentar el formulario de solicitud de Beca de la UOC.

  2. Enviar a la dirección de correo electrónico uocbeca@uoc.edu, en formato pdf, la siguiente documentación:
    1. Fotocopia del pasaporte. En caso de no disponer de este documento, podrán aportar la fotocopia de la cédula de ciudadanía, o la acreditación de residencia legal.
    2. Fotocopia del Título Universitario oficial o del Título profesional.
    3. Fotocopia de la Apostilla de la Haya del Título Universitario oficial.
      Se puede sustituir provisionalmente la Apostilla de la Haya mediante declaración responsable de la cual consta un modelo en el anexo [4] de las bases legales de la convocatoria.
    4. Constancia de inscripción del Título Universitario oficial o del Título profesional en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU. 
    5. Fotocopia del Certificado académico personal (Historia académica con notas) de los estudios superiores realizados que incluya el detalle de las asignaturas cursadas con la nota obtenida, el número de créditos superados, las horas cursadas, las convocatorias consumidas y la nota global.
    6. Currículum Vitae.
    7. Carta de motivación.

  3. Importante:
    Todos los documentos, en el caso que estén en un idioma diferente del español o el inglés, deberán incluir, además, una Traducción Jurada.

  • 3 de julio de 2023: fecha límite para postular a la beca.
  • 3 de julio de 2023: fecha límite para presentar la documentación.
  • 14 de julio de 2023: publicación del listado provisional de personas seleccionadas en el e-tablón UOC de la sede electrónica de la UOC.
  • Del 15 al 16 de julio: plazo presentación alegaciones.
  • 19 de julio de 2023: publicación del listado definitivo de personas seleccionadas en el e-tablón UOC de la sede electrónica de la UOC.
  • 20 de julio de 2023: comunicación por correo electrónico a las personas adjudicatarias de la Beca.
  • Del 20 de julio al 13 de septiembre de 2023: período formalización matricula (inscripción y pago asignaturas para el primer semestre de la beca).
  • 27 de septiembre de 2023 / 18 de octubre de 2023: inicio de la docencia.

Las maestrías de la UOC se realizan en línea.

La actividad docente tiene lugar en el Campus Virtual, un entorno virtual que puede llevarse en el bolsillo y donde encontrarás las aulas, tu espacio personal y las herramientas necesarias para el estudio y la comunicación.

Para saber más sobre el modelo educativo consulta aquí

La docencia se realiza en español.

Puedes consultar las bases legales de la convocatoria en el e-tablón de la sede electrónica de la UOC, en el apartado Beques, ajuts i premis.

En caso de discrepancia, la información válida será la que conste en las bases de la convocatoria publicadas en el e-tablón de la UOC.

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