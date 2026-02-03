Los beneficios de la beca consisten en una bonificación aproximada del 45% del importe total del programa, cuando el número de créditos matriculados con docencia, por semestre, y por primera vez, sea de 15 créditos ECTS.

La beca es incompatible con cualquier otro tipo de descuento que ofrezca la Universidad.

La duración de la beca es de 6 semestres consecutivos: entre el primer semestre del curso académico 2023-2024 y el segundo semestre del curso 2025-2026.

El segundo semestre en la UOC empieza en septiembre / octubre y finaliza en febrero.