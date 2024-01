Es posible que después de la pandemia las experiencias colectivas se aprecien todavía más: la compañía y el disfrute compartido fueron algunos de los grandes agujeros que dejó la crisis de la COVID-19 y, una vez superada, las ganas de recuperarlos se han hecho bien patentes. Una de las expresiones más visibles de esta tendencia son los festivales de música: cada vez hay más y cada vez tienen más público. Este tipo de eventos han hecho que se reestructure el modelo de negocio de la música en vivo y su impacto en las ciudades, pero también cambian la forma en la que el público disfruta del directo de sus grupos favoritos.

En los últimos años, los festivales de música se han convertido en toda una experiencia social en la que convergen varias actividades culturales, económicas y turísticas. Según el Anuario de Estadísticas Culturales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el Estado español se celebraron 874 festivales de música en 2021, una cifra que consolidaba la tendencia creciente antes de la pandemia y que parece que ha vuelto con fuerzas renovadas. Este auge no es nuevo, hace ya varios años que el sector musical abarca las propuestas festivaleras, debido al cambio de modelo de negocio: cuando la venta de discos quedó planchada por las plataformas de streaming (reproducción en continuo), la gran fuente de ingresos pasó a ser la música en directo.

Esta circunstancia se ve reflejada en las cifras de facturación de venta de entradas de la música en vivo, que en 2022 fue la más alta jamás registrada. Superó los 459 millones de euros, según el último Anuario de la Música en Vivo de la Asociación de Promotores Musicales (APM) de España. Esto representa un incremento del 191,33 % respecto al año anterior (2021), un año marcado por las limitaciones generadas por la crisis sanitaria de la COVID-19. Pero es igualmente destacable que esta cifra representa un incremento del 20,03 % respecto a 2019, año que ocupaba el primer lugar en cuanto a recaudación por venta de tickets desde que la APM hace seguimiento de estas cifras.

En Cataluña, las propuestas son muchas y muy variadas: hay eventos para todos los gustos y colores, desde los macrofestivales como el Primavera Sound o el Sònar –cada uno con sus particularidades– hasta festivales más alejados de centros urbanos y arraigados al entorno, como pueden ser el Vida o el Aphònica.

"Una cosa que es muy importante para un festival es que el producto que se consume es, al final, la experiencia", apunta la profesora de los Estudios de Artes y Humanidades de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Alba Colombo, directora del máster universitario de Gestión Cultural (interuniversitario: UOC, UdG) e investigadora principal de Festivals, Events and Inclusive Public Space (FESTPACE), un proyecto europeo que analiza el uso de los espacios públicos en Europa para todo tipo de acontecimientos. "Lo que el público compra no es tanto un concierto, sino todo lo que vive dentro del evento". Más allá de la música, esto puede incluir una pulsera, el merchandising, la decoración, la comida… y un entorno "instagrameable". "También es un gran atractivo el hecho de ir descubriendo grupos: uno conoce a los cabezas de cartel y alguna banda en particular, pero ir probando y ver qué resulta interesante entre todas las propuestas es lo que diferencia a los festivales de comprar una entrada para un concierto concreto", dice Colombo.