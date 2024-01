Barcelona, epicentre del negoci festivaler

Si parlem de festivals, no podem obviar el fet que Barcelona s'hagi convertit en potència mundial en aquesta matèria. Hi convergeixen cites de renom internacional, com els esmentats Primavera Sound o Sònar, que representen un impacte molt considerable quant a ingressos a la ciutat. Segons dades proporcionades per la mateixa productora, la darrera edició del Primavera va tenir un impacte total de 349 milions d'euros. El primer cap de setmana es van registrar un total de 200.000 persones, mentre que al segon hi van assistir unes 240.000 persones, provinents de 139 països.

"Cal destacar l'orientació d'aquests festivals, que apunten a atraure turistes que venen a gaudir de la música, el clima i l'ambient. Hi ha festivals més orientats al públic internacional que al nacional o local, i això té conseqüències", assenyala Pablo Díaz, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. En aquesta línia, una de les conclusions de la recerca de FESTSPACE és sens dubte que "Barcelona està saturada d'espais" i que, quan parlem de festivals musicals d'indústria cultural, es pot veure com estan molt centralitzats a la ciutat, i es regeixen per un tipus de polítiques molt conservadores i economicistes, amb la voluntat de fer negoci i de ser sostenibles econòmicament. "En aquests casos no hi ha cap voluntat d'inclusió, diversitat o participació comunitària", diu, sinó que l'objectiu és guanyar diners.

"Els grans festivals amb milers i milers d'assistents, molts dels quals són turistes, generen ingressos, però també comporten inconvenients en forma d'aglomeracions, sorolls, comportaments incívics, residus, etc. En aquest sentit, hi ha ciutats i destinacions que poden entendre aquests esdeveniments com la gota que fa vessar el got d'una situació sobresaturada", assenyala Díaz. "Altres destinacions, però, poden entendre els festivals com a aigua de maig per rebre les visites que salven l'any econòmicament. Tot depèn de la dimensió de l'esdeveniment, la gestió d'aquest, el moment de la destinació i les característiques de l'ecosistema local on se celebra el festival", conclou l'expert.