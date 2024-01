Laila A. Wahedi y Daniel Robert Thomas, investigadores de Meta (empresa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram), han llevado a cabo un reciente estudio, que se ha publicado en la revista científica PNAS. El estudio, Disrupting hate: The effect of deplatforming hate organizations on their online audience, clarifica algo que ya apuntaban investigaciones anteriores: expulsar de las redes a los llamados líderes tóxicos es eficaz para disminuir la difusión de discursos de odio.

El personal investigador identificó a los perfiles más activos dentro de seis comunidades que movían a 26.000 usuarios de redes. Dichos perfiles (estos líderes tóxicos) fueron expulsados de las comunidades. Wahedi y Thomas encontraron tres conclusiones "destacables": una, que tras la expulsión los usuarios veían, de promedio, casi la mitad de contenido de odio por día que antes de la expulsión; dos, que el subgrupo menos afín a estos líderes tóxicos pasó enseguida a recibir contenido más saludable y a consumir menos odio, mientras que los más implicados reaccionaron negativamente y aumentaron este consumo negativo a corto plazo, pero empezó a decaer en solo dos meses. La tercera conclusión es que, de promedio, los usuarios redujeron su consumo total de contenido (en torno a un 10 %).

Si, como concluye el estudio, queda demostrada la eficacia de la expulsión de estos perfiles para limitar el discurso de odio, ¿es el camino para acabar con él? "Debemos defender la libertad de expresión siempre y cuando no atente contra la dignidad de nadie", explicaba Dolors Reig, profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El cambio de paradigma comunicativo que han supuesto las redes sociales "nos ha convertido a todos en micromedios" que nos facultan para trasladar nuestro mensaje a las multitudes. "Las redes sociales son una herramienta potentísima para el cambio social, pero también lo son para la difusión de discursos de odio", añade.