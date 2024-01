La pandèmia com a impulsora dels discursos d'odi

Quan han crescut aquest tipus de missatges a les xarxes socials? El secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, va posar data a l'esclat del discurs d'odi: la pandèmia de la COVID-19. Així ho reflectia en una carta del 2020, on feia una crida a tots els agents socials i polítics per aturar aquesta "onada d'odi i xenofòbia". "El sentiment antiestranger ha augmentat a internet i als carrers", deia. En aquell moment, la gent va fer servir les xarxes socials "de manera intensiva per informar-se i relacionar-se, una conducta que es va veure potenciada pel mateix confinament: les plataformes socials es presentaven com a finestres de connexió amb el món exterior", comenta Silvia Martínez, directora del màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia de la UOC, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i investigadora del grup GAME. Alhora, "les emocions que es van experimentar durant aquell període excepcional van incrementar també la crispació: hi havia por, tensió, preocupació per la situació sanitària, un context econòmic d'incertesa…".

Si la pandèmia és un punt d'inflexió a partir del qual aquesta mena de missatges calen i es difonen més, els motius que els fan proliferar són variats. D'una banda, hi ha els de tipus psicosocial, cap als quals apunta Dolors Reig: la presència de "comunitats que fomenten i aplaudeixen aquests discursos" és un d'aquests tipus (com aquelles sobre les quals han actuat Wahedi i Thomas). Uns altres són l'anonimat i la distància emocional que implica no interactuar cara a cara, l'evasió de la responsabilitat "per percebre que s'actua en un espai virtual que genera la sensació que el context no és real", i l'efecte espiral cap a la transgressió. La saturació de missatges a les xarxes fa que "un necessiti ser cada vegada més transgressor per generar la mateixa atenció", explica la professora, que incideix en l'ús d'aquesta espiral que fan sovint els mateixos polítics: "Molts polítics han jugat a això: a dir la barbaritat més basta per aconseguir la popularitat", comenta l'experta.

Silvia Martínez, per part seva, parla de dinàmiques de funcionament i conversa de certes xarxes socials com a palanca que mou aquests missatges. "La immediatesa i el missatge breu afavoreixen la difusió de continguts més viscerals que racionals i argumentats. La reflexió i l'anàlisi perden terreny enfront de la reacció automàtica." També afegeix un altre factor que intervé en la proliferació: les interaccions, la viralitat. "Els algorismes solen potenciar aquests continguts que acumulen interaccions i donar-los més visibilitat, i el discurs de l'odi sol generar precisament un augment de les reaccions." Reig suma a aquestes causes la proliferació de partits d'ultradreta a tot el món i la circulació d'informació "distorsionada o directament falsa" que es propaga en aquestes plataformes. "Les xarxes socials s'han tornat instruments de propaganda", afirma.