Hacerse mayor en Silicon Valley (y en el mundo): el edadismo digital desde el centro de la revolución tecnológica

El edadismo y las tecnologías digitales

El edadismo es una forma de discriminación social por cuestión de edad. Esta afecta a todo tipo de personas, pero, en especial, a las mayores. "En las sociedades contemporáneas capitalistas, el trabajo y la productividad son cuestiones centrales. En el momento en que dejas de participar en el mercado laboral, o si nunca has participado en él, la sociedad te aparta. Bajo esta lógica, una persona solo cuenta cuando contribuye en lo productivo", explica Mireia Fernández Ardèvol. A partir de esa idea se construye una relación de exclusión, que coloca en la periferia de la sociedad a las personas de mayor edad que no son productivas.

"Además, nuestras sociedades construyen la vejez como una carga, y lo que se premia es la juventud", añade la experta de la UOC. "El edadismo, aunque es muy obvio y está muy arraigado en nuestras sociedades, sigue siendo invisible", comenta Fernández Ardèvol. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), a escala mundial, una de cada dos personas discrimina a los mayores por su edad y, en Europa, una de cada tres personas reconoce haber sufrido edadismo.

Según el Informe mundial sobre el edadismo de la OMS, el edadismo tiene consecuencias graves para la salud, el bienestar y los derechos humanos de las personas. En particular, entre las personas mayores, el edadismo se asocia con una menor esperanza de vida, una salud física y mental más deficiente, una recuperación más lenta de la discapacidad y un mayor deterioro cognitivo. El edadismo también aumenta el aislamiento social y la soledad de los mayores, restringe su capacidad de expresar su sexualidad y puede aumentar el riesgo de violencia y abuso.



Para descargar la imagen en alta resolución, hacer clic en la imagen o aquí.

El edadismo se manifiesta con especial intensidad en el entorno de la digitalización. "Las tecnologías digitales siempre se han asociado con la juventud, desde el principio, y las diseñan mayoritariamente personas jóvenes con un contexto vital determinado. Además, las tecnologías digitales se identifican con la productividad y el mundo laboral", explica Mireia Fernández Ardèvol. "En todo el proceso de digitalización hemos olvidado a quienes no estudian ni trabajan. Lamentablemente, esto significa que la gente mayor no es el objetivo de la revolución digital, ya que no forma parte del sector productivo", añade.

Para reducir el edadismo, el informe de la OMS señala que es necesario invertir en estrategias basadas en ciencia, mejorar los datos y las investigaciones para comprender mejor el edadismo y fomentar un cambio en el discurso sobre la edad y el envejecimiento. "En lo digital, debemos pensar en términos de diseño universal y escuchar la voz de estos colectivos, incluir a las personas mayores en todas las etapas, desde las discusiones de políticas públicas hasta los diseños de los servicios y las pruebas de usuario", concluye la experta en comunicación móvil, personas mayores y TIC.