Fer-se gran a Silicon Valley (i al món): l'edatisme digital des del centre de la revolució tecnològica

L'edatisme i les tecnologies digitals

L'edatisme és una forma de discriminació social per qüestió d'edat. Aquesta afecta tota mena de persones, però, especialment, les grans. "En les societats contemporànies capitalistes, la feina i la productivitat són qüestions centrals. En el moment en què deixes de participar en el mercat laboral, o si mai no hi has participat, la societat t'aparta. Amb aquesta lògica, una persona només compta quan contribueix en la producció", explica Mireia Fernández Ardèvol. A partir d'aquesta idea es construeix una relació d'exclusió, que col·loca en la perifèria de la societat les persones de més edat que no són productives.

"A més, les nostres societats construeixen la vellesa com una càrrega, i el que es premia és la joventut", afegeix l'experta de la UOC. "L'edatisme, encara que és molt obvi i està molt arrelat en les nostres societats, continua sent invisible", comenta Fernández Ardèvol. D'acord amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS), a escala mundial, una de cada dues persones discrimina la gent gran per la seva edat i, a Europa, una de cada tres persones reconeix haver patit edatisme.

Segons l' Informe mundial sobre l'edatisme de l'OMS , l'edatisme té conseqüències greus per a la salut, el benestar i els drets humans de les persones. En particular, entre les persones grans, l'edatisme s'associa amb menys esperança de vida, una salut física i mental més deficient, una recuperació més lenta de la discapacitat i més deterioració cognitiva. L'edatisme també augmenta l'aïllament social i la solitud de la gent gran, en restringeix la capacitat d'expressar la seva sexualitat i pot augmentar el risc de violència i abús.



L'edatisme es manifesta amb especial intensitat en l'entorn de la digitalització. "Les tecnologies digitals sempre s'han associat amb la joventut, des del principi, i les dissenyen majoritàriament persones joves amb un context vital determinat. A més, les tecnologies digitals s'identifiquen amb la productivitat i el món laboral", explica Mireia Fernández Ardèvol. "En tot el procés de digitalització hem oblidat els qui no estudien ni treballen. Lamentablement, això significa que la gent gran no és l'objectiu de la revolució digital, ja que no forma part del sector productiu", afegeix.

Per reduir l'edatisme, l'informe de l'OMS assenyala que cal invertir en estratègies basades en ciència, millorar les dades i les recerques per comprendre millor l'edatisme i fomentar un canvi en el discurs sobre l'edat i l'envelliment. "En el camp digital, hem de pensar en termes de disseny universal i escoltar la veu d'aquests col·lectius, incloure les persones grans en totes les etapes, des de les discussions de polítiques públiques fins als dissenys dels serveis i les proves d'usuari", conclou l'experta en comunicació mòbil, persones grans i TIC.