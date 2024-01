Internet por satélite, ¿una alternativa a la fibra?

Internet se ha convertido en un indispensable de la vida diaria para casi todos. Y la fibra ha conseguido que la mayor parte de la población en España pueda tener acceso a él en buenas condiciones. Sin embargo, la conexión por satélite sigue siendo una opción, y en ocasiones la única, para parte de quienes residen en España. Concretamente, para los vecinos de las poblaciones rurales remotas y con poca población donde la fibra no llega. "La principal ventaja de internet por satélite es la cobertura, porque te puedes conectar prácticamente desde cualquier lugar, incluso en aquellas zonas donde no podemos llegar de otra forma", indica José Antonio Morán, director del grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Como explica Morán, el satélite no es más que un nodo de comunicación que permite comunicar elementos que están en puntos lejanos. A medida que han aparecido nuevas tecnologías de interconexión, sobre todo desde la aparición de internet, el satélite ha ido cayendo cada vez más en desuso. Pero, en aquellos puntos donde no llega lo que era antiguamente el ADSL por cable y lo que hoy día mayoritariamente es la fibra óptica, una de las principales opciones para poder llevar internet a los hogares es internet por satélite. "En los núcleos muy poblados es donde no hay necesidad, porque normalmente ya se han hecho los despliegues para instalar la fibra, ya que hay un retorno económico bastante importante. Pero, cuando el coste de la inversión no compensa teniendo en cuenta el número de usuarios posibles, la fibra cuesta que llegue a algunas zonas rurales. Esas son las zonas que llamamos comúnmente zonas ciegas, que son zonas de comunicación fuera de la red cableada", explica el profesor de la UOC.

Aunque esas zonas fuera de la red cableada cada vez son menos, existen. Como indica el último informe de cobertura de banda ancha de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, con datos de 2022, 9 de cada 10 hogares y empresas del territorio tienen acceso a redes de banda ancha fija de al menos 100 Mbps. Sin embargo, en las zonas rurales las cifras se reducen a 7 de cada 10. Y, en las poblaciones de menos de 500 habitantes, por lo general se encuentran por debajo de una penetración del 50 % de cobertura.

Fue la razón de que el pasado mes de mayo el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital adjudicara a Hispasat las ayudas del programa UNICO Demanda Rural, que garantizan una tarifa plana para una conexión rápida de banda ancha a través del satélite de al menos 100 Mbps y a un precio de 35 euros mensuales para los usuarios en aquellas zonas rurales y apartadas donde no hay acceso a redes de al menos 50 Mpbs.