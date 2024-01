Internet per satèl·lit, una alternativa a la fibra?

Internet s'ha convertit en un indispensable de la vida diària per a gairebé tothom. I la fibra ha aconseguit que la major part de la població a Espanya hi pugui tenir accés en bones condicions. Tanmateix, la connexió per satèl·lit continua sent una opció, i a vegades l'única, per part dels qui resideixen a Espanya. Concretament, per als veïns de les poblacions rurals remotes i amb poca població on la fibra no arriba. "L'avantatge principal d'internet per satèl·lit és la cobertura, perquè et pots connectar pràcticament des de qualsevol lloc, fins i tot en aquelles zones on no podem arribar d'una altra manera", indica José Antonio Morán, director del grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Com explica Morán, el satèl·lit no és més que un node de comunicació que permet comunicar elements que estan en punts llunyans. A mesura que han aparegut noves tecnologies d'interconnexió, sobretot des de l'aparició d'internet, el satèl·lit ha anat caient cada vegada més en desús. Però, en aquells punts on no arriba el que era antigament l'ADSL per cable i el que avui dia majoritàriament és la fibra òptica, una de les opcions principals per poder portar internet a les llars és internet per satèl·lit. "En els nuclis molt poblats és on no n'hi ha necessitat, perquè normalment ja s'han fet els desplegaments per instal·lar la fibra, atès que hi ha un retorn econòmic bastant important. Però, quan el cost de la inversió no compensa tenint en compte el nombre d'usuaris possibles, la fibra costa que arribi a algunes zones rurals. Aquestes són les zones que anomenem comunament zones cegues, que són zones de comunicació fora de la xarxa cablejada", explica el professor de la UOC.

Tot i que cada vegada hi ha menys zones fora de la xarxa cablejada, encara existeixen. Com indica l'últim informe de cobertura de banda ampla de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, amb dades de 2022, 9 de cada 10 llars i empreses del territori tenen accés a xarxes de banda ampla fixa d'almenys 100 Mbps. Tanmateix, en les zones rurals les xifres es redueixen a 7 de cada 10. I, en les poblacions de menys de 500 habitants, en general es troben per sota d'una penetració del 50 % de cobertura.

Va ser la raó que el mes de maig passat el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital adjudiqués a Hispasat les ajudes del programa UNICO Demanda Rural, que garanteixen una tarifa plana per a una connexió ràpida de banda ampla a través del satèl·lit de, com a mínim, 100 Mbps i a un preu de 35 euros mensuals per als usuaris en aquelles zones rurals i apartades on no hi ha accés a xarxes de, com a mínim, 50 Mpbs.