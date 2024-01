Fuera la culpa

"El rol de género femenino está basado en una mirada colectiva y no individual, en aquello que Carol Gilligan definió como la ética del cuidado", explica Olivella por su parte. "Los cuidados son unos valores que las mujeres tenemos muy entrenados, y uno de los errores que cometemos, como sociedad, es pensar que nos los tenemos que quitar de encima", continúa. "Pienso que es importante ser conscientes de ello y saber diferenciar entre el tiempo de cuidados y el tiempo de ocio, pero también animo a las mujeres a no sentirse culpables si se dan cuenta de que su tiempo de ocio es, en realidad, sobre todo un tiempo de cuidados. El problema es de quien no cuida. Cuidar no tendría que ser una tarea mal vista", subraya la coordinadora de la Unidad de Igualdad.