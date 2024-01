Ètica de cura, ètica de tots

En aquest sentit, "des dels feminismes la proposta és que l'ètica de les cures ha de ser col·lectiva, i això és el que ens durà a la sostenibilitat i a una vida que mereixi ser viscuda", diu Olivella.

Les vacances, doncs, podrien ser un bon moment per canviar rols i repartir millor les tasques de cures i la càrrega mental invisible?

Per als dos experts, és molt difícil, però Núñez anima a provar de fer unes vacances diferents. "Una bona vida és que jo, com a pare, pensi com ho he de fer perquè les vacances siguin bones per a tots, cosa que les dones solen tendir a pensar més. El benefici de les vacances no ha de ser el meu plaer individual, sinó el de tot el grup. Si penséssim sempre així... el món aniria més bé", apunta.

La indústria del turisme també té gènere

Però el context en què organitzem les vacances, subratlla Olivella, complica viure-les des d'aquesta mirada cap al que és comú. "El turisme, com a sistema econòmic, és molt difícil de separar de les vacances. Quan vols fer vacances i busques llocs, ja trobes que tot està muntat d'una determinada manera. Les dinàmiques, els horaris, els serveis, les activitats... S'hi reprodueix la hiperproductivitat del capitalisme: fer moltes fotos, anar a molts restaurants, visitar molts llocs. I, en tot això, hi ha importants prejudicis de gènere. Les vacances no passen en un buit", adverteix. Precisament, la UOC compta amb un grup d'investigació centrat en el turisme i l'oci des d'una perspectiva de gènere que investiga aquestes qüestions.

Deures per a les empreses

Així mateix, la coordinadora de la Unitat d'Igualtat posa el focus en un altre àmbit, íntimament relacionat amb les vacances: el laboral. "En empreses emergents modernes que treballen per projectes i ofereixen als seus treballadors vacances il·limitades a canvi de complir els objectius, s'han observat dues coses: que les dones agafen les vacances per cuidar molta estona els fills i familiars, i que els homes les agafen per al seu temps d'oci. Això té efecte en qui agafa les vacances i en els caps, que moltes vegades no són conscients que les dones, quan tornen de les suposades vacances, no han carregat les piles".

Per això, diu Olivella, que els comandaments de les empreses prenguin consciència de les cures i les realcin és imprescindible perquè es produeixin canvis reals: "Passem molta estona del nostre dia treballant, i l'empresa és, per tant, un molt bon lloc per adquirir aquests valors de cures, segons els quals la persona que cuida no és menystinguda per l'organització ni es considera que treballa menys". Probablement, els homes assumirien més tasques de cures si es fessin valdre a l'empresa, conclou.