Precio versus otros factores

A pesar de que el precio sigue siendo un factor que se tiene en cuenta a la hora de realizar una compra, en la mayoría de ocasiones no es el que más influye en la decisión de decantarse por un producto u otro, advierten las expertas. Por un lado, porque el consumidor puede entender que lo barato a la larga sale caro, y asociar el producto más barato a la peor calidad; por otro lado, porque un gran número de empresas basan la competitividad en el precio, "de forma que, a no ser que alguno de los modelos incluya un rasgo diferencial que justifique el mayor precio, es muy posible que este no difiera significativamente entre los modelos similares", señala Neus Soler. "Y, finalmente, porque cuando el producto cuenta con ese rasgo diferencial, si este es irreproducible o difícil de alcanzar, el consumidor lo entenderá como un rasgo relevante y que, en consecuencia, justifica que el precio sea más alto", dice, añadiendo que los factores que influyen en las decisiones de compra que realizan los consumidores pueden ser muchos y variados, y a veces no influyen individualmente, sino al combinarse entre ellos.

Entre esos factores Soler destaca la información más o menos clarificadora que obtiene el consumidor sobre el producto, de manera que resuelve sus dudas y simplifica su toma de decisión; las valoraciones de los demás usuarios, así como las opiniones de los expertos; el tiempo que debe esperarse para obtener el producto, y determinadas tácticas de marketing, como promociones y descuentos u obsequios que puedan entregarse con el producto, al igual que las que crean sensación de escasez del producto, como las que incluyen "hasta agotar existencias".

En cualquier caso, el peso de cada uno de esos factores depende de cada persona y de sus prioridades. "Depende de la urgencia de la compra, de tu rango de precios, de lo que para ti sea importante, cuál sea tu necesidad…", explica Ana Jiménez-Zarco, y señala que, como habitualmente todos los productos cumplen la función básica, la decisión de compra pasa a recaer en torno a atributos como el diseño, la gama de colores "o incluso la parte simbólica —que sea una marca ecológica o más juvenil, por ejemplo—. Al igual que también pesan las facilidades en la compra y la accesibilidad —si puedo financiar la compra, si puedo devolverlo…—", indica. "Entre todos esos factores, las valoraciones implican un aporte extra de valor y su objetividad es lo que interesa", concluye.