Les opinions dels compradors tenen cada vegada més pes en els clients potencials en el moment de decantar-se per un producte o un altre. Així ho revela un estudi de Google , que afirma que les valoracions d'altres usuaris són l’alternativa més eficient als descomptes. I la majoria dels clients potencials les busquen: segons un informe de Fan & Fuel , el 94% dels cibernautes fan servir les ressenyes com a part de la seva recerca a l'hora de fer una compra.

Segons Neus Soler, professora col·laboradora dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i investigadora del grup I2TIC de l'IN3, encara que el client agrairà, sens dubte, un descompte, el que li garanteix el nivell de qualitat i funcionalitat del producte és l'experiència que es té amb el producte, i això és el que la valoració dels altres usuaris reflecteix. "En aquest sentit, en la decisió de comprar una determinada marca o model de producte o un altre, les valoracions influeixen més que els descomptes. El consumidor prefereix que el producte li doni bon resultat per sobre de poder-lo comprar a millor preu", afirma.

Aquesta també és l'opinió d'Ana Jiménez-Zarco, directora del màster de Màrqueting Digital , professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i també investigadora del grup i2TIC de l' IN3 , que explica que, si no es coneix un producte, el primer que sol fer el client potencial és buscar informació, que suposa la primera etapa del procés de compra. Aquesta informació es pot obtenir de la mateixa empresa o tractar-se d'informació externa, d'un tercer, que és un consumidor. I aquesta última sempre resulta més valuosa.

"Com a client sé que la informació de l'empresa està manipulada en el sentit que es desenvolupa perquè sigui atractiva i capti la meva atenció, i, per tant, sé que no és realment objectiva", assegura. "Si vull fer la millor compra busco l'opció més objectiva, i aquesta informació més objectiva és la que fa un altre client explicant la seva experiència de compra i d'ús del producte. Aquesta informació és una de les que té més pes a l'hora de prendre una decisió", comenta.

De fet, l'experiència dels altres és tan important que fins i tot estaríem disposats a gastar més en una marca que tingui valoracions excel·lents. La raó és que el consumidor entén que "l'opinió dels altres usuaris no amaga cap interès (és a dir, que als altres usuaris els és igual si tu acabes comprant el producte o no), i per això és tan valuosa", explica Neus Soler. Per tant, si la valoració del producte és excel·lent, com que el consumidor està més interessat en un bon resultat que no pas en un bon preu, tendirà a inclinar-se pel producte d'un preu més elevat.

A més, com més cost tingui el producte, més influeixen les valoracions. Segons les expertes, quan el producte és d'un import baix el consumidor pot assumir equivocar-se en la seva elecció. "Li farà ràbia, però si l'experiència li produeix insatisfacció acabarà comprant el producte de nou, aquesta vegada amb les idees més clares", assenyala Soler. "Tanmateix, si el producte és costós segurament l'haurà de mantenir, encara que no li agradi o no en gaudeixi, per la dificultat econòmica que li causaria tornar-lo a adquirir. Així doncs, en aquest sentit, com més risc senti el consumidor que assumeix, més rellevants seran les valoracions per a ell", afirma la professora col·laboradora de la UOC.