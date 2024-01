El investigador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Pablo Rey Mazón ha diseñado un método y un conjunto de herramientas para capturar y procesar la información que generan los medios de comunicación de manera mucho más detallada y precisa que los existentes hasta el momento. Este sistema, desarrollado en su tesis para el Programa de Doctorado en Sociedad de la Información y el Conocimiento de la UOC, incluye diferentes programas creados específicamente para recoger, analizar y visualizar el espacio asignado en las portadas de los medios impresos, digitales y audiovisuales a los temas más candentes, como los casos de corrupción, y poder estudiar así su impacto posterior en la opinión pública.

Rey ha recopilado miles de portadas de periódicos de papel, un millón de portadas digitales y millones de tuits para entender las dinámicas de este complejo proceso y establecer cómo se pueden visualizar estos flujos de información. El trabajo se ha concretado en la tesis Color of corruption. Visual evidence of agenda-setting in a complex mass media ecosystem, defendida recientemente con éxito y merecedora de un sobresaliente cum laude. La tesis, publicada en abierto, ha sido dirigida por el experto en TIC y sociedad, Ismael Peña-López.