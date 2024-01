L'investigador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Pablo Rey Mazón ha dissenyat un mètode i un conjunt d'eines per capturar i processar la informació que generen els mitjans de comunicació de manera molt més detallada i precisa que els existents fins ara. Aquest sistema, desenvolupat en la seva tesi per al Programa de Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement de la UOC, inclou diferents programes creats específicament per recollir, analitzar i visualitzar l'espai assignat en les portades dels mitjans impresos, digitals i audiovisuals als temes més candents, com ara els casos de corrupció, i poder estudiar així el seu impacte posterior en l'opinió pública.

Rey ha recopilat milers de portades de diaris de paper, un milió de portades digitals i milions de tuits per entendre les dinàmiques d'aquest complex procés i establir com es poden visualitzar aquests fluxos d'informació. El treball s'ha concretat en la tesi Color of corruption. Visual evidence of agenda-setting in a complex mass media ecosystem, defensada recentment amb èxit i mereixedora d'un excel·lent cum laude. La tesi, publicada en obert, ha estat dirigida per l'expert en TIC i societat, Ismael Peña-López.